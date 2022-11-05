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2023年有多家聯邦醫療保險公司推出隨心卡

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隨心卡(Flex Card)是Medicare Advantage的額外福利。
隨心卡(Flex Card)是Medicare Advantage的額外福利。

最近，許多長者前往社區老人活動中心時，經常會聊到的話題是隨心卡（Flex Card），電視報紙上也常見到廣告，有些長者搞不清楚，以為這是一張現金卡，或是以為這張卡什麼東西都可以買，簡直好到令人無法置信，所以我們今天就來介紹隨心卡以及它的使用方式。

隨心卡（Flex Card）是某些聯邦醫療保險優勢計劃（Medicare Advantage Plans）為提供額外福利而發給會員的卡片，功能類似借記卡（Debit Card），但是整合了更多的福利項目。比如可以用隨心卡裡面的金額來支付看診的共付額或領取處方藥物的藥費，還有牙齒護理、視力眼鏡、非處方藥（OTC）、購買食物雜貨等等，過去是分開的卡片，現在整合在同一張，所以就便利多了。

想要取得隨心卡必須要加入聯邦醫療保險的優勢計劃，有不少人使用補充計劃（Supplement Plans 或稱MediGap），就沒有這項額外福利。隨心卡並不是每一家提供優勢計劃的醫療保險公司都有提供，而且即便同一家保險公司也只有其中某些計劃有提供此項額外福利而已。

顧名思義，隨心卡最大的好處就是，客戶擁有自由來選擇；當保險公司儘可能把所有的額外福利都放在同一張卡片上，客戶可以按照自己的需求來安排優先順序，決定要先用在那些地方。例如，陳先生沒有老花眼的問題，但是聽力退化，就可以把額度用在聽力診斷以及助聽器的方面。

有些公司提供的隨心卡全年的價值可達一、兩千元以上，如果善加利用，對於退休人士的生活也算是一項額外的收入；但是保險公司也可能針對每個項目分別設了上限，所以可能要諮詢熟悉的保險經紀人，了解這方面的相關資訊。

但是，有一點特別要注意的就是，並不是有提供隨心卡的計劃就是最好的或是最適合您的，應該還是要先著重在醫院、醫師網路、Lab檢驗這些核心項目，很可能看診、住院的共付額及年度最大自付額會比較高。

所以，請小心坊間電話行銷或電視上的誇大廣告。如果您在明年初想要挑選最適合您的聯邦醫療保險優勢計劃，並且拿到隨心卡，請聯繫持有執照、可信賴的聯邦醫療保險經紀人，確定您選擇的聯邦醫療保險優勢計劃有提供，還有每個月或是每一季的金額、以及使用範圍和方法。

我們是一組在灣區服務多年的專業醫療保險經紀人，熟悉從舊金山到東灣、南灣各個縣的保險計劃。尤其是市場非常競爭的聖塔克拉拉縣、阿拉米達縣。

明年有更多保險公司提供0月費搶佔市場，我們將為您耐心解說、協助比較、挑選最適合您的保險公司計劃、醫療網及等等，並且為不熟英語的客戶聯繫及協調各項資源。請打電話(415)231-8591或 (408) 515-5267。

聯邦醫療保險 福利

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