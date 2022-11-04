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現在正是投保人檢閱來年醫療需要時間

工商訊
投保聯邦保健計劃參考圖表。
投保聯邦保健計劃參考圖表。

請大衆留意加州三藩市健康保險投保季節的重要概況，雖然大部分人已經習慣在每年秋季重新檢閱來年的醫療保障，但有很多社區居民仍未清楚瞭解他們可以何時投保及如何投保。因此，醫療保險公司CCHP為社區居民提供以下簡介：

另外，65歲並持有聯邦保健人士的健康保險年度登記期現已開始。於 10 月 15 日至 12 月 7 日期間，投保人可以加入聯邦保健計劃或更換其他計劃。

如果是65歲以下而未獲僱主提供健康保險的人士的健康保險年度登記期於11開始。為確保自己的保障繼續有效或在明年 1 月 1 日生效，投保人需要在11月1日至12月31日期間辦理登記手續。

如在明年1月1日至1月31日期間登記註冊，保障將延遲到2月1日才會生效。現在正是投保人檢閱來年醫療需要的時間。明年會不會需要更多醫療服務或減少使用次數？最近有沒有出現任何健康狀況？每個計劃的保障都各有不同，而目前持有的保障亦可能會有更改。即使保障維持不變，投保人也可能可以找到一個更適合的計劃。當然自己的健康，由自己作主。  

CCHP聯邦保健計劃或Balance by CCHP 投保加州是醫保計劃。CCHP是一個三藩市本地的保健計劃，專為灣區的華人及亞裔人士而設，並適合在三藩市及聖馬刁縣生活或工作的人。

此外，CCHP及Balance的醫護及會員服務團隊也同樣來自華人及亞裔社區，這意味著投保人的醫療花費絕大部分都會留在社區內，醫療保健毋庸置疑需要由一間本地公司來提供。CCHP及Balance 提供一系列不同月費的計劃，可以滿足投保人及其家人不同的預算及醫療需要。

只要符合收入條件，月費可低至$1，甚至$0。該機構友善及專業的服務代表可恊助投保人依據個人及家庭状況選擇一個合適的計劃。

查詢詳情，請致電1-888-371-3060、發送電郵至[email protected]，或到訪www.cchpcares.com（聯邦保健計劃）或 www.BalanceByCCHP.com（個人/家庭及投保加州）。

醫療保險 加州 亞裔

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