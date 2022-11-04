固定利息年金 3年保證4.25% 五年5.20%

網上講座定於11月5日舉行。

最近在華人社區討論很多的一個題目是：如何讓銀行的錢多掙點利息？ 據調查74%的美國人認為他們的401K 加上社安收入不夠花。加上最近的股市比去年同期下跌了15%-20%，現金為王但又抵不過高攀的通脹，買房子又不想付高利息，你的現金可以放在哪裡才安全又有高利息？

如果你有一些錢想要投資 但又怕放在股市不安全，放在房市既不夠又擔心買在高點，你可以投資在短期固定利息年金。首先它讓你的錢保本，而且保證你的帳戶利息，而且每年利滾利上漲。

現在3年還本利的年金的年利是4.25%，五年還本利的年金年利是5.20%，放10萬美元，3年後可取回$113,300，五年後可取回$123,848，安全又高息，比存銀行要划算，萬一你要用錢，你可以取出10%沒有罰款。這種年金保證本金和利息，3到5年就可以全部取回，很適合有一些閒錢但不想鎖主太久的人.

如果你的錢可以存更久，而且希望將來退休時可以給自己增加退休收入，那你可以投資領一種指數 年金，一開戶就有高達35%的獎金紅利放入你的收入帳戶，每年你的帳戶跟著指數上升，但如果股市掉下來有保底。當你在六十多歲要退休的時候，你可以開始領取終生收入，也可以從帳戶按需要提取資金，永遠不用擔心退休金 花完！作為在保險界縱橫了二十多年的資深財務顧問，我比較了十幾家的指數年金產品，特別挑出最好的指数年金给大家参考：

1. 开户最低2萬元，马上有35%奖金，當股市下跌時，你的賬戶不跌，當股市上漲時，你的賬戶跟著漲，而且讓你漲的比市場的多，有175%-250%的獎金加入賬戶！（講座會詳細解釋）

2. 你隨時可以開始領取退休收入，當你開始後，每年你的收入就鎖定不會低於當時的收入，每年還會繼續隨股指的上生而上升！以一個55歲男性作例子，如果他放十萬美元在一種指數年金，馬上有35%也就是3.5萬元紅利加入到他的帳戶，然後每年他的帳戶持續增長，如果他等到65歲退休時領取終生收入，他可以每年2萬開始領，70幾歲已增加到每年3萬，終生不停！到九十歲可領取退休金近百萬。

如果將來你不想每年領退休金，而是想一筆把年金取出，也完全可以 。如果你有長期護理的需求，你可以拿2 倍年收入直到你不需要或去世。

從上面的例子看到，時間可以讓退休金倍增！如果你早點開始投資在這種即保底又持續增長的指數年金，你的晚年將會無憂！

那麼你的401k 和其它的共同基金是否也可以轉入這樣的年金投資呢？答案是肯定的。你可以把現在各散東西的退休金帳戶做一個整合，把它一起放入指數年金中，讓保險公司保證你的退休金。這些保險公司是財務穩健為AA 級的公司，有很久的歷史，讓你可以放心投資而不用擔心股市的波動讓你的退休金受損。

要了解到底哪一種年金適合你，請來參加我們的網上講座，我們還會同時介紹長期護理保險，夫婦可以兩人合保，保證長期護理終生無上限，而且如果用不到長期護理會有人壽保險理賠，讓你的錢不白花！長期護理是退休必須做好規劃的，因為在美國65歲以上的人有70%在走之前要用到長期護理，到底哪種方式最好最划算？請參加我們的網上講座詳細了解！

網上講座定於11月5日週六下午2點舉行，講座地址：3100 Mowry Avenue. Fremont, CA,94538.請來電報名：408-466-0233，找梁小姐。或電郵至：[email protected]，我們會把連接發給你。