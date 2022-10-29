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2022美麗傳奇中港台中文金曲音樂會即將公演

工商訊

由The SHP Christian Foundation榮幸贊助之《2022美麗傳奇中港台中文金曲音樂會》，將於11月12日（周六）晚7時，11月13日（周日）下午3時及晚7時，在紅木城最知名的大型百老匯戲院Fox Theatre盛大公演。

四位知名香港來的歌手：陳芷盈、謝文雅、劉港源和詠詩，將為灣區的華人聽衆獻唱一首首動人的粵語和國語金曲，包括上海灘、月亮代表我的心、獅子山下、新不了情、心債、夢醒時份等家傳戶曉的名曲；更邀請了知名已故影星喬宏的妻子小金子同台，精彩可期，免費入場，歡迎索票。

位於2215 Broadway Street, Redwood City的Fox Theatre，是一所擁有1,100座位富有歷史特色的劇院，設有先進百老匯歌劇級別的音響和燈光。交通便利乘坐加州鐵路至紅木城站步行三分鐘即可到達，劇院附近更有充足公共停車位。

亦有位於Jefferson街的收費停車場。劇院以紫外綫技術清潔座位和所有表面，並有最先進的過濾器和兩極電離系統有效地净化空氣及殺菌高達99%，確保觀衆在舒適安全的環境下欣賞精彩的節目。

音樂會門票免費索取，不設劃位，名額有限，額滿即止。請掃描二維碼獲得音樂會更多資訊並索取免費門票。

《2022美麗傳奇中港台金曲音樂會》，將於11月12、13日在紅木城知名大型戲院...
《2022美麗傳奇中港台金曲音樂會》，將於11月12、13日在紅木城知名大型戲院Fox Theatre盛大公演。

百老匯 加州 灣區

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