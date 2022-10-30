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張文毅專著綠領第一金英文版年底即將出版

工商訊

灣區華裔企業家張文毅先生為了實踐企業家的道德、責任與理想，開發了全美綠領（LEED) 第一金旅舘-- GAIA NAPA VALLEY HOTEL，並嬴得另十個金獎、FAME獎項等。

對於這些開發建案的成績背後，卻是他的多元整合思想的體現，及人生哲理、佛法宗教的探討，配合旅舘開發作業，他將其整理出書。今年六月出版推出《蝴蝶之舞》一書，受到許多華洋各界讀者的歡迎。

蝴蝶之舞一書大膽打破傳統上對佛法的拘謹詮釋，為佛哲的同體大悲--整體概念做一不可搖撼的支持：以蝴蝶的四步舞- 蟲。蛹。蝶。蛋，系統地整合心理學、哲學、科學、先鋒藝術，開啓佛家的中心思想- 集、苦、道、滅。

他曾和灣區人士等合譯名著如《藝術與物理》、《地球腦的覺醒》，享譽華人藝文界。

作者張文毅感謝兩位資深媒體人的敏銳觀察及建議，將Dance of the Butterfly 蝴蝶之舞一書裡的63頁分支成單行本《綠領第一金》。現巳完書200頁。即將於本年底出版。書裡有：對其社會改革者的認可，跌落人生現實的莿刺，也有昂揚的高歌。預約請電郵[email protected]

另，也是從《蝴蝶之舞》分支出來的 Art. Light. Buddhism 《先鋒藝術。光。佛哲 》也將於2023年出版。

佛陀修成正果，轉化為光。先鋒藝術家欲上層樓，管窺宇宙實相，尤以野獸派（顏色為不同波長的光）；立體派（在光的境界沒有距離。如如不動卻是來去自如）；未來派：（在達光速，過去；現在；未來同時存在。片刻永恆）。

各以不同門徑探尋光為何物。內容豐富，尚望灣區文才智者，或舊雨，或新知，不吝指教。[email protected]

灣區 華人 華裔

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