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屋崙華埠商家 潘家林榮獲全美小商業大獎

工商訊
知名商家潘家林（左四）榮獲全美小商業大獎。
知名商家潘家林（左四）榮獲全美小商業大獎。

全美亞裔總商會(National ACE)與Reimage Main Street機構共同推出的振興亞裔小商業補助計劃(AAPISTRONG：Small Business Grants)日前在芝加哥舉行頒獎大會。

五萬元最高大獎由屋崙華埠知名商家心意甜品獲得，東主潘家林特別前往接受頒獎。

這個計劃由Meta等公司支持，幫助小商業從疫情打擊中恢復經營，全美共有100家亞裔商家分享這筆兩百萬的補助金。

大會表彰潘家林在東灣經營珍珠奶茶26年，伴隨著從這個剛登陸新大陸的休閒飲料發展到全國性的飲食風潮。作為成功商家，潘家林不忘回饋社區。他平時熱心公益，在疫情期間，出錢出力支持華埠治安巡邏行動，防止仇視亞裔事件發生。

在頒獎會中，他重遇柏克萊大學附近心意分店的老客人。這個客人多年前曾經是柏克萊大學的學生，現在已經是某大公司的主管。在遠隔千里之外偶遇，一杯飲料已經成為一生的記憶。心意甜品最近也獲得了全美最具歷史價值小商業獎。

潘家林樂於分享20多年的商業經營成功經驗，並且親手提攜新人。一步一步幫助有雄心的年輕人創業，從零開始，指導從產品、店面到融資的規劃，  直到上手，能夠獨立營運。

亞裔 華埠 疫情

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