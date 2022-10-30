全國亞太耆英中心11月2日免費健保年檢活動

國家亞太老齡化中心（NAPCA）和安老自助處（Self-Help for the Elderly）正在共同舉辦一項免費活動，以幫助亞裔 美國人和太平洋島民社區的年長者檢查他們目前的健康保險 範圍。一直以來，NAPCA都在努力鼓勵年長者對他們的健康保險進行“年檢”。

活動詳情：日期：2022年11月2日（星期三）；時間：14:00–15:30（入場登記時間：13:30）；地點：邵逸夫夫人樓（Lady Shaw Senior Center）；地址：1483 Mason St, San Francisco, CA 94133 。活動現場將提供免費的多語言協助。

該“年檢”可以為年長者節省開銷，並幫助他們獲得更好的醫療保健服務。這是因為健康保險公司有時會更改保險方案的價格、計劃和覆蓋範圍。與此同時，年長者的醫療保健需求也會發生變化。某個醫保 方案在三四年前是最好的，但放至今天則不一定。

進行“年檢”的最佳時間是開放註冊期。對於擁有 Medicare 的個人，開放註冊期為10月15日至12月7日。對於65歲以下且通過Covered California獲得保險的個人，開放註冊期從11月1日開始，持續到1月15日。

無法參加本次活動的年長者可以致電免費的NAPCA多語言年長者幫助中心獲得幫助，以在這些年度註冊期間尋找和註冊最合適的計劃。

NAPCA年長者幫助中心是專為幫助亞裔美國人和太平洋島民社區的年長者獲得醫療保健福利而設立的。自2004年以來，數以萬計的年長者通過NAPCA年長者幫助中心獲得免費的醫保註冊協助。

NAPCA通過免費的多語言熱線提供幫助。如需有關2023年Medicare和Covered California開放註冊期的更多信息，年長者和/或其看護人可致電。英語：(800)336-2722；中文廣東話：(800)582-4218；普通話：(800)683-7427

NAPCA是一個全國性的非營利組織。作為全國領先的倡導組織，我們致力於在教育和賦權方面為亞裔美國人、夏威夷土著和太平洋島民 (AANHPI) 社區提供幫助，以提升 AANHPI 年長者的尊嚴、福祉和生活質量。