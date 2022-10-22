卓越牙科引進 Yomi牙科機器人3D導航系統

經Yomi機器人協助，完美植牙真實案例X光圖片。

「Yomi牙科機器人3D導航系統」為牙醫和患者提供精準牙齒及頜骨的重要資訊，協助牙醫制定完美的植牙計劃，並幫助牙醫完成該計劃。

Yomi是全球第一也是唯一的植牙機器人，全新科技能確保植牙的準確性，包括植入物的類型、大小及位置 ；減少了植牙手術 的創傷疼痛、感染風險，幫助快速恢復。

Yomi將牙醫的專業技能和機器人新科技的優勢結合，不僅為牙醫提供完成植牙手術中最有用的資訊，也在實際操作中幫助牙醫完成。

當然Yomi並不是用來取代牙醫，不管是在植牙人工手術前的檢查、人工植牙手術的操作、以及人工植牙術後的追蹤醫療，都不能缺少專業的植牙醫師。有人工植牙需要的患者，與其擔心人工植牙手術成功機率，還不如認真的找一位值得信賴的專業植牙醫師來為自己進行植牙手術。

現於San Bruno Dental Excellence卓越牙科中心為患者看診的沈維信醫生(Dr. Shankar)畢業於著名的三藩市太平洋大學UOP牙科學院，榮獲學院提名 口腔外科手術大獎，還擁有臨床種植牙教學等經驗。沈醫生在牙科專業領域已有超過20年的治療經驗，並得到許多患者的好評，被認為是值得信賴的牙醫之一。

沈醫生每月進行100多次種植，診冶經驗豐富，技術熟練。San Bruno卓越牙科中心植牙均是由沈維信牙醫親自主理，沈醫生不單學經歷豐富，植牙技術頂尖專業、加上為人細心耐心，手術細膩周到，深獲患者肯定。

卓越牙科植牙增值不加價，現在推出優惠，即日起單顆植牙只要$1,999，單顆植牙包括種植體+基台+牙冠，（拔牙及植牙體除外、優惠有時間限制、僅限於新診、不能和其他優惠合計）現在打電話來預約免費檢查諮詢。

SAN BRUNO卓越牙科中心由沈維信牙醫博士主理提供預防、清理、診斷、治療服務，綜合牙醫服務。並設牙周病、兒童牙齒、補綴牙科、牙齒蹻正等專科。