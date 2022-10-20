希望點燈 用愛鋪路 - 慈濟慈善音樂會

史芝萍舞蹈學院表演

疫情 三年 ，改變了全世界，慈濟志工的腳步卻不曾停歇。急難現場即時救助、深入災區長期關懷、拓展義診扶持弱勢 ，慈濟為人間點燈 、敬邀您用愛鋪路!

金曲獎歌后萬芳小姐

今年慈濟的慈善感恩音樂會將分別在11月19日星期六晚上七時和20日星期日下午二時在聖塔克拉拉會議中心 Santa Clara Convention Center 舉辦兩場，地址是5001 Great America Pkwy, Santa Clara, CA 95054.

音樂會來賓包括:2021金曲獎評審團大獎得主 - 【萬芳】在 台北小巨蛋「萬芳30演唱會」後直飛美國 ，灣區 獨享的金曲饗宴！還有灣區【硅谷舞蹈學院】、【 史芝萍舞蹈學院】協力演出，還有慈濟手語歌曲、慈濟高中團鐘鼓演出等精彩節目。

天災人禍不斷, 慈濟人助人的腳步也沒有停下來 。這次灣區的善心大德願意提出$500,000的等額捐款(Matching Funding) ，將每個人的愛心加倍 ，希望能帶動大家善的循環, 讓愛傳出去!

請以行動支持慈濟，慈善音樂會的收入將用在希望點燈，用愛行動計劃，包括：疫後重啟，強化社區服務；急難救助,支援災區重建；關懷暗角，扶持弱勢家庭；拓展義診，擴大醫療服務等。

史芝萍舞蹈學院表演

念茲在茲，望眼美國，近年來許多天災重創各地，戰爭和經濟危急機讓許多人流離失所，身心磨難。面對如此人生無常，國土危脆，我們希望藉此慈善音樂會，匯聚你我他人人善與愛的力量，眾志成城，轉危為安，一起迎接風調雨順，祥和無災的社會。音樂會網站tzuchi.us/zh/sanjose/concert, 音樂會專線408-457-6964。