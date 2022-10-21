平價連線計劃(ACP)22日舊金山報名活動

加州 各地的志願者正在積極地參與一項名為「加州獲得寬頻網絡」的活動，該項目刻正在加卅全州推廣中。

三藩市居民如果想更進一步了解，歡迎出席這個星期六（10月22日）上午10時至下午1時，在三藩市St. Anthony’s Tenderloin Tech Lab 舉行的免費平價連線計劃(ACP)的報名活動。

在申請平價連線計劃福利 的同時，居民們更有機會獲得一台筆記本電腦。

主辦單位表示，「加州獲得寬頻網絡」活動，是一項由加州新興技術基金會所提倡，致力於擴大平價連線計劃(ACP)受益人數的項目。ACP 計劃是由聯邦政府資助，為符合資格的人群提供免費或低價的網絡服務。

活動地點：St. Anthony’s Tenderloin Tech Lab, 150 Golden Gate Ave., San Francisco, CA 94102。活動時間：上午10點至下午1點

「加州獲得寬頻網絡！」是由加州新興技術基金會所提倡，旨在致力於提高人們對低價網絡和平價連線計劃關注度的項目。

加州新興技術基金會（CETF)，是一個由加州公共服務委員會所建立的基金會，周六舉辦的活動，主要目的在幫助舊金山 居民、每家每戶都能負擔得起他們日常在工作、學校、醫療保健等所需的寬頻網絡。

這項福利將為符合條件的家庭提供每月高達30美金的網絡服務折扣。舊金山部分地區居民甚至可獲得高達每月75元的網絡服務折扣。

另外，如果符合條件的家庭自費購買由合作商所提供，價格低50美金的筆記本電腦、台式電腦，或平板電腦，更可獲得高達100美金的一次性折扣。

欲知詳情，歡迎出席周六舉辦之登記及注冊活動。