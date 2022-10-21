蓮生活佛新書法王大神變菩薩於空性中的無邊救度

讀者們排隊等待簽書。

西雅圖 雷藏寺10月15日周六同修活動，蓮生活佛帶領大眾修持黃財神本尊法，講解維摩詰經，並發表第291本著作法王大神變，舉辦簽書會。

蓮生活佛開示，修持黃財神本尊法可以增加財運、好運，在得到財以後，要去做布施，佛法講「諸惡莫作，眾善奉行」，所謂眾善奉行，就是要去幫助眾生。

菩薩是覺有情，讓有情眾生能夠覺悟，這是法施，還有財施、無畏施，無畏施是平等無畏的布施，即使不認識、沒有什麼緣份的，也一樣布施，這就是「無緣大慈、同體大悲」，會增加自己的福分。

根據佛經所述，維摩詰大士是以居士身幫助釋迦 牟尼佛弘法的大菩薩，樂善好施，盡其所能的幫助一切眾生。整部維摩詰經，記載著維摩詰大士訶責、教示多位阿羅漢與菩薩的甚深般若空性，令人深為嘆服。

唯其已證得如虛空般廣大無礙的自心清淨，所以能泯滅好壞、美醜、苦樂等種種的分別計較，包容一切，不分親疏的平等愛護一切眾生，將五濁惡世視為力行六度波羅蜜的光明佛剎，到此境界，煩惱即是菩提，輪迴與涅槃不二。

蓮生活佛稱讚維摩詰經是維摩詰法王大神變經，這部佛經不僅詳列維摩詰大士護念眾生的菩薩無盡行，更敘述種種不可思議神變，例如維摩詰大士為了招待來訪的所有大比丘與菩薩們，竟向東方三十六恆河沙佛剎外的須彌相世界須彌燈王佛，借來三萬二千個巨大法座放到自己的小房間內，毫無障礙。

新書法 王大神變，副題是維摩詰與我，講述了維摩詰大士的許多珍貴教示，尤其是對於空性的闡微。空性並非一無所有，而是會通於廣大無邊際的佛性，無染、清淨、光明、法樂。當能融入無邊虛空，因虛空無限，所以化身無限，便能如觀世音菩薩顯現大神變，「千處祈求千處應，苦海常作度人舟」。