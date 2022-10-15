天河大賭場萬眾期待隆重開幕

傳統醒獅表演把「天河大賭場」的啟業慶典現場喜慶氣氛推上高峰。

威爾頓部落（Wilton Rancheria）與Boyd Gaming公司共同精心設計，斥資五億美元興建的「天河大賭場」，已於月前提早向公眾大開喜慶之門，為整個大沙加緬度地區帶來熱鬧及刺激的全新娛樂勝地。「天河大賭場」是沙加緬度縣內首間、也是唯一以現代科技提供最熱門博搏彩遊戲的賭場。

正式的啟業慶典已經盛大啟動，慶祝活動包括精彩的傳統醒獅表演，在點睛加持之後，龍騰虎躍，氣勢冲天，把現場喜慶氣氛推上高峰，再加上「神秘送大禮」活動，讓「天河貴賓玩樂計劃」的會員在活動中獲得神秘獎品等，為天河大賭場啟業慶典劃上圓滿句號。

天河大賭場總裁兼首席營運官Chris Gibase致詞時表示，「過去一個月的進展完全超越了我們的期望，實在需要衷心感謝來自遠近各地賓客的支持，以及全體團隊成員齊心協力的工作，為『天河大賭場』的成功墊定基礎，現在賭場已正式開業，我們十分期待未來與Elk Grove 市及周邊社區有更多更好的合作和支持。」

「天河大賭場」為賓客提供環球美食 以滿足不同需要，其中包括：SR Prime Steakhouse牛排餐廳、32 Brews Street酒吧、「俏龍軒」高級中餐食府（冬季啟業）及The Market 天河美食廣場。The Market天河美食廣場是一站式全方位美食新熱點，匯聚本地最具人氣金牌大廚精心準備的風味佳餚及特色美饌。特色餐飲食府包括Aurelia’s Taqueria墨西哥 美食、Butcher’s Burgers漢堡店、CA99 Hot Chicken炸雞店、Fukuro by Kru日本料理、Chickie’s Pizzeria披薩餅店、Global Eats環球美食、Desserts甜品屋、「鯉魚門 Express」中式餐飲、「Ocean」海鮮美食、Roli Roti燒烤精品、及Sky River Java咖啡茶店。

「天河大賭場」提供80枱桌面遊戲，包括百家樂、牌九等，與及逾2,000部最熱門老虎機。此外，更有高注碼貴賓廳充分提升賓客玩樂體，是北加州 眾多賭場中融合高科技的貴賓會員獎勵計劃之一，讓貴賓會員可以毋須貴賓卡或現金也能夠輕鬆玩樂。「天河貴賓玩樂卡」是獲取積分享受所有娛樂活動的萬能鑰匙，積分可用於Free Play或作餐飲付費。現在成為「天河貴賓玩樂卡」會員，您可以立即獲得$20 Free Play作為開設會員帳戶的獎賞，只需要在任何一部老虎機下注即可使用Free Play獎賞。「天河貴賓玩樂卡」可透過電腦、平板或有拍照功能的手機在線上註冊登記。