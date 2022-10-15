我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞/台裔教授2患癌 大陸小哥不遠千里來救命

WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見

加州五系中醫藥大學16日碩博士班入學說明會

工商訊
指導教授課堂授課及臨床現場指導示範。
指導教授課堂授課及臨床現場指導示範。

全心為您健康護航的「加州五系中醫藥大學」10月16日（週日）下午1時到5時舉行「碩博士班入學說明會 * 中醫體驗日」及「中醫健康義診 ＊中醫治療體檢日」等多項活動，請務必上網登記報名： FiveBranches.edu/f22(體驗名額有限)。

根據加州官方網站的紀錄顯示「加州五系中醫藥大學」在北州擁有最高的執照考試通過率，及第一名通過的執照考試的人數。

深入了解該校碩博士班雙學位課程，提早掌握：新推出的較短學程 MTCM學位，經濟選項。面對面諮詢，該校資深的招生顧問詳細解答、和充滿熱誠的在校同學與校友經驗分享。

同時也有「中醫健康義診 ＊中醫治療體檢日」活動，該校高級實習生門將在指導教授的帶領下，免費現場提供免費中醫治療（包含針灸、推拿、推薦等），並可領取，有後續看診優惠券。

活動當天也將提供：（1）,課程試聽 。（2）, 實踐課程：太極拳、醫學氣功、把脈練習 。（3）,中醫健康義診。

三十八年來，「加州五系中醫藥大學」持續在中醫教育與醫療領域中樹立卓越標準，是舊金山灣區創校最久的中醫藥大學之一。豐富的校友服務與就業資源，是許多學生選擇加州五系中醫藥大學的原因之一。

加州五系中醫藥大學提供如何成為一位合格的中醫碩博士雙學位，教學上採用中英文雙語課程，循序漸進，是晉升中醫碩士博士雙學位的最佳時機。加州五系中醫藥大學的中文DTCM課程/學位，目前獲得ACAOM全面認證。

加州五系中醫藥大學定期舉辦中英文雙語網上說明會，其講座重點包括：一、懂得用傳統醫學，保護自己和家人。二、對社區的關心，可成為職業，惠及終身。三、採用線上加線下課混合教學模式等等。加州五系中醫藥大學表示：要讓學校學生畢業不等於失業，得看學校的校友服務與網絡是否發達。

加州五系中醫藥大學健全的校友網路平台，提供校友免費刊登診所訊息，提高曝光率供需要的民眾查詢；也提供職缺刊登服務，供校友們刊登或尋找工作優良的校園文化與學習風氣，校內的學習氣氛與師生間的互動，同學們之間是否能夠成為彼此學習中醫道路上的好同伴、未來行醫的好夥伴，都可從學校文化中一窺端倪。

加州五系中醫藥大學聖荷西校區地址：1885 Lundy Ave., San Jose, CA 95132 ，請務必上網登記報名：FiveBranches.edu/f22（體驗名額有限）。

加州 醫學 招生

上一則

調查：金山想出走人口冠全美 8%計畫搬到他城

延伸閱讀

加州城市財務 聖蓋博風險第三高

加州城市財務 聖蓋博風險第三高
美國華人政治聯盟 為34名候選人背書 華裔占逾六成

美國華人政治聯盟 為34名候選人背書 華裔占逾六成
大加州震動之旅 巡迴6城教保命技巧 「趴下、找掩護和抓牢」

大加州震動之旅 巡迴6城教保命技巧 「趴下、找掩護和抓牢」
加州議會大洗牌 各路人馬角逐

加州議會大洗牌 各路人馬角逐
類似商品 女用較男用售價高 加州新法 禁商家賺粉紅稅

類似商品 女用較男用售價高 加州新法 禁商家賺粉紅稅

熱門新聞

甲骨文本月在灣區裁員超過200人。（美聯社）

甲骨文、拜瑪林製藥解雇近300人 灣區就業前景堪憂

2022-10-13 16:25
榮獲今年諾貝爾物理學獎的克勞澤4日在灣區核桃溪家中接聽祝賀電話。（美聯社）

灣區物理學家克勞澤獲諾貝爾獎 曾害怕量子力學「重讀3次才拿B」

2022-10-05 14:45
舊金山人氣廣場光天化日劫車未遂，嫌犯開槍襲擊。 （電視新聞截圖）

金山人氣商場 劫車未遂開槍掃射 民眾驚：真是瘋了

2022-10-09 01:26
加州通膨紓困金7日起開始發放。州長紐森表示，符合資格居民將獲高達1000元補助款，為全國最大型退稅計畫。(美聯社)

加州通膨紓困金7日發放 州長紐森：全美最大型退稅計畫

2022-10-07 02:00
富裕人士出走，導致舊金山家庭平均年收入出現全美最大跌幅。(Getty Images) 

有錢人出走…家庭平均年收入 舊金山跌幅冠全美

2022-10-08 02:10
調查發現，大多數人認為花大錢到米其林三星餐廳法國洗衣店用餐並不值得。（Getty Images）

訂位必須找門道的法國洗衣店 真的值得花大錢去吃嗎

2022-10-10 22:55

超人氣

更多 >
紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬

紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬
習近平與他的博士論文：代寫抄襲疑雲...但誰能質疑？

習近平與他的博士論文：代寫抄襲疑雲...但誰能質疑？
學歷高沒用？美大學和碩士畢業生起薪差距連五年縮小

學歷高沒用？美大學和碩士畢業生起薪差距連五年縮小
颶風災情讓佛州房屋保險暴增 超級有錢人才住得起

颶風災情讓佛州房屋保險暴增 超級有錢人才住得起
WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見

WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見