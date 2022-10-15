加州五系中醫藥大學16日碩博士班入學說明會

指導教授課堂授課及臨床現場指導示範。

全心為您健康護航的「加州 五系中醫藥大學」10月16日（週日）下午1時到5時舉行「碩博士班入學說明會 * 中醫體驗日」及「中醫健康義診 ＊中醫治療體檢日」等多項活動，請務必上網登記報名： FiveBranches.edu/f22(體驗名額有限)。

根據加州官方網站的紀錄顯示「加州五系中醫藥大學」在北州擁有最高的執照考試通過率，及第一名通過的執照考試的人數。

深入了解該校碩博士班雙學位課程，提早掌握：新推出的較短學程 MTCM學位，經濟選項。面對面諮詢，該校資深的招生 顧問詳細解答、和充滿熱誠的在校同學與校友經驗分享。

同時也有「中醫健康義診 ＊中醫治療體檢日」活動，該校高級實習生門將在指導教授的帶領下，免費現場提供免費中醫治療（包含針灸、推拿、推薦等），並可領取，有後續看診優惠券。

活動當天也將提供：（1）,課程試聽 。（2）, 實踐課程：太極拳、醫學 氣功、把脈練習 。（3）,中醫健康義診。

三十八年來，「加州五系中醫藥大學」持續在中醫教育與醫療領域中樹立卓越標準，是舊金山灣區創校最久的中醫藥大學之一。豐富的校友服務與就業資源，是許多學生選擇加州五系中醫藥大學的原因之一。

加州五系中醫藥大學提供如何成為一位合格的中醫碩博士雙學位，教學上採用中英文雙語課程，循序漸進，是晉升中醫碩士博士雙學位的最佳時機。加州五系中醫藥大學的中文DTCM課程/學位，目前獲得ACAOM全面認證。

加州五系中醫藥大學定期舉辦中英文雙語網上說明會，其講座重點包括：一、懂得用傳統醫學，保護自己和家人。二、對社區的關心，可成為職業，惠及終身。三、採用線上加線下課混合教學模式等等。加州五系中醫藥大學表示：要讓學校學生畢業不等於失業，得看學校的校友服務與網絡是否發達。

加州五系中醫藥大學健全的校友網路平台，提供校友免費刊登診所訊息，提高曝光率供需要的民眾查詢；也提供職缺刊登服務，供校友們刊登或尋找工作優良的校園文化與學習風氣，校內的學習氣氛與師生間的互動，同學們之間是否能夠成為彼此學習中醫道路上的好同伴、未來行醫的好夥伴，都可從學校文化中一窺端倪。

加州五系中醫藥大學聖荷西校區地址：1885 Lundy Ave., San Jose, CA 95132 ，請務必上網登記報名：FiveBranches.edu/f22（體驗名額有限）。