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無限養腦 金秋大優惠買一送一

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比黃金還要珍貴的高濃度石杉鹼甲 (Huperzine A)，是從天然植物千層塔中提取的活性物質，它能輕易透過血腦屏障，對腦內乙酰膽鹼脂酶 (AchE) 具有強效抑制作用，明顯提高腦內乙酰膽鹼水平。增強記憶，改善記憶損傷，提高大腦活動效率，對老年性記憶衰退、老年癡呆症、青少年學習障礙和記憶衰退都有明顯的改善作用。

專利成份阿爾發GPC™(Sharp-GPC™)是一種類似人體激素的天然物質，其營養成分包括卵磷脂，甘油，磷，脂肪酸，膽鹼等，既能啓動和強化腦細胞，幫助提高記憶和改善大腦功能，有效預防老年痴呆症；更可清除體內的脂肪，把血液、肝臟裡的油脂洗掉，而又不傷害身體；能與脂肪、蛋白質構成脂蛋白，脂蛋白易溶於血漿，有助於將肝臟中的脂質轉移出來，有效預防脂肪肝和腦血症栓；腎臟病及胰臟病、糖尿病患者，長期服用能得到良好的功效。

無限養腦金™(Brain Max™)的成分富含石杉鹼甲、阿爾發GPC™、磷脂酰絲氨酸，乙酰左旋肉鹼，更加入為人體所需的銀杏黃酮、鋅、葉酸等，以通過降低血液粘稠度，使血流通暢，可預防和治療腦出血和腦梗塞。是您恢復大腦活力，對抗老年癡呆，腦退化症，失智症的最佳選擇!

適合人群：*有先天性思維障礙，學習障礙，記憶障礙的青少年人群。*健忘，記憶力不佳，情緒不穩定的成年人，腦力工作者。*伴隨年齡增長易產生記憶力下降，癡呆，腦退化，中風問題的中老年人群。*有家族遺傳但尚未出現症狀者，以預防為主要目的的健康人群。

無限養腦金是在美國GMP/NSF標準藥廠製造生產，100%純植物配方，無任何副作用，適合素食者服用，效果更好，更安全。凡看到此新聞訂購者會享受買1送1的大優惠，機會難得，請馬上撥打訂購熱線：516-690-8888或到三藩市：天天集團，恆豐泰，依力臣參茸。 屋崙： 國泰參茸，香港參茸，美參參茸。 沙加緬度： 永泰參茸，萬寶參茸。波特蘭： 永明堂。西雅圖：大參林參茸，太和堂。夏威夷：北美參行購買。詳情請瀏覽www.ultramaxusa.com或撥打養生免費熱線：1-877-808-6188。

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