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金城銀行慶37周年捐款Petrosky小學

工商訊
金城銀行慶37周年, 捐款Petrosky小學支持中英雙語教學。
金城銀行慶37周年, 捐款Petrosky小學支持中英雙語教學。

為慶祝創行37周年慶並回饋社區，且避免COVID-19疫情傳播，金城銀行低調舉辦三十七周年行慶活動。金城銀行捐贈三千元給Petrosky Elementary School，以支援中英雙語教學相關活動。

2022年10月7日星期五在金城銀行總行營業大廳，金城銀行楊明耕副董事長、曾柏樺副董事長、Al Duran副董事長、林懿明執行長、吳國駒總經理，臺北經濟文化辦事處羅復文處長、華僑文教服務中心王盈蓉主任與Alief學區業務暨社區聯絡主任Dee Jones和Petrosky Elementary School校長Bernadette Bentley和蔣秀蓮老師，均於百忙中撥冗參加，為金城銀行三十七周年慶獻上祝福。

副董事長楊明耕表示：「金城銀行自1985年創行，伴隨社區經歷過去三十多年的耕耘與發展，始終為企業、客戶和社會的永續發展而努力。近幾年來金城銀行均榮獲鮑爾財務公司(BAUER FINANCIAL，INC) 最高五星評級。每個被鮑爾財務公司所推薦的銀行均是財務健全，營運良好，並具備高於其主管機關所要求資本適足率。而這一切都要感謝所有股東、客戶和社區好朋友們的支持和肯定！」

金城銀行林懿明執行長表示：「 金城銀行在2021年和2022年的表現持續傑出，各頊財務報告不論在盈餘或存、放款業務等各項經營成果均有顯著增加，總資產大幅成長突破十四億美元。

近年來更在加州擴展多個服務據點，南加州設有三個分行: 塔斯汀分行 (Tustin)、阿罕布拉分行 (Alhambra) 、羅蘭崗分行 (Rowland Heights) 和爾灣貸款辦公室 (Irvine)；北加州灣區則設有密爾布瑞分行 (Millbrae)、庫比蒂諾分行 (Cupertino) 和北加州貸款辦公室(Burlingame)。新服務據點的設立，代表金城銀行建立起德州與加州企業間的橋樑，與社區更緊密的連繫，希望更能擴展銀行服務的層面。」

如需任何金融服務，歡迎親臨金城銀行總行及附近分行或參閱金城銀行網站www.goldenbank-na.com最新訊息。金城銀行總行：9315 Bellaire Blvd. Houston, Texas 77036。電話:(713)777-3838。

Cupertino Branch:10562 S, De Anza Blvd., Cupertino, CA 95014。電話: (408)446-1196 。Millbrae Branch: 620 El Camino Real, Millbrae, CA 94030。電話:(650)745-1615。

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