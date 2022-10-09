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新學友教育學習中心23日免費講座

工商訊
新學友將於10月23日舉辦現場與網上直播同步的免費升學講座。
新學友將於10月23日舉辦現場與網上直播同步的免費升學講座。

對子女的教育培養問題是華裔父母最重視的一環，希望從幼稚園、小學、初中、高中一路為子女們盡早打好基礎。「新學友教育學習中心」ShareWorld Learning Center，針對華裔父母的需求，在灣區服務僑胞近30年來在業界打下的口碑是有目共睹的。

該中心將於10月23日，周日下午1時30分，舉辦現場與網上直播同步的『升大學改變趨勢-理工專業本科，SAT考試新方式』免費升學講座，屆時資深升學顧問Dr. Yoshida 將分享多年為無數新學友學子圓夢名校的經驗與秘訣，另特邀專業論文指導Mr. Loy談如何 Write into college & Presentation skill，由嘉賓來分享主修Data Science & Engineering科系的心得。有興趣參加這次免費講座的家長請上網：www.shareworld.org 登記。

除了免費講座外，新學友名師授課的【AMC數學競賽班】正在開課。AMC10＆12考期即將在11月開班，AMC8 將在明年1月。AMC數學競賽是另 一個能為申請大學提供加分機會的管道，隨著它越來越受到關注，AMC的競賽成績成為進入理科大學的另一塊敲門磚。

一些名牌大學，如Yale，MIT，Caltech，CMU 等在大學申請表上會特別問到AMC 的分數。數學競賽對於亞裔學生來講應該難度不是很大，但必須要有備而戰。學習競賽規則和解題技巧，加強練習是必不可少的。想在數學競賽中取得高分的同學，新學友的課程一定會為你助力衝刺 !

★新學友SAT和ACT考前衝刺班：寒假上課時間：12/26-12/29/22及1/4-1/5/23。通過密集模擬考試來訓練答題的技巧和速度，以增加學生信心和考試經驗，新學友名師Mr. Johnson老師利用寒假為學生詳細分析有難度的考題，傳授解題技巧，在短期內提高SAT的分數，為申請理想大學加分。

★課後輔導服務：週一至週五下午3點到8點及週六、日。學生包括幼稚園、小學、初中及高中生。新學友聘請多位經驗豐富的專業老師，熟悉灣區各校的教學方法和進度，幫助學生解決學業上的難題，深受家長和學生的歡迎。新學友精心規劃的講座與各種課程，有助於學生在激烈的大學申請競爭中脫穎而出。

報名課程及講座請親臨新學友教育學習中心 ShareWorld Learning Center地址：21601 Stevens Creek Blvd., Cupertino CA 95014。洽詢詳情請電(408)446 -1956，營業時間：周一至五 - 9:30AM - 8PM; 周六、日：11AM - 7PM。網址：www.shareworld.org。

教育 SAT 升學

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