享受貴騰大賭場十月不間斷優惠活動

貴騰賭場在10月21日晚上7點至11點舉辦「源源不斷現金歡樂送」。

這個秋天去哪玩？光臨貴騰賭場大酒店，全方位休閒娛樂勝地，同享幸運好時光！在10月21日星期五晚上7點至11點舉辦「源源不斷現金歡樂送」，當晚10點保證抽出一位兩萬五千元現金獎贏家和每小時現金獎。另外，晚上11點將抽出一位一萬元現金獎贏家！快來同享歡樂！

此外，即日起到10月27日止，每星期四晚上5點至10點，將舉辦<狂野贏家老虎機公開賽>，頭獎獎金高達一萬五千元，共將送出價值高達四十萬元的總獎金! 獎賞卡會員都可免費參加一次老虎機大賽。

此外，貴騰賭場大酒店將於10月推出更多活動，其包括：Giant Jackpot，星期六10月1日，下午12點至晚上12點。Louis Vuitton大贈送，星期六10月8日，下午5點到晚上8點每小時抽獎。Fall's Fortune大贈送，星期一10月10日，下午3點到晚上8點每小時抽獎。以及高達兩萬五千元積寶Jackpot大贈送，星期六10月22日，晚上7點。欲知更多活動相關訊息，請瀏覽GratonResortCasino.com或洽707-588-7100。

貴騰大賭場擁有200間舒適典雅的客房和豪華氣派的套房，富麗堂皇的大廳和頂級SPA，並設有超過130張遊戲賭檯，提供五花八門的博彩娛樂包括21點、百家樂和牌九撲克等刺激博彩。以及3,000台角子老虎機、實況撲克、視頻撲克，還有大型活動中心，不定期舉辦各種音樂會和特別活動。

貴騰大賭場9,000平方尺禁煙區廳堂鄰近賭場代客泊車附近，並設有300台角子老虎機和視頻撲克。現在您可以在貴騰大賭場選擇在完全禁煙的環境中玩您喜歡的博彩遊戲。

賭場內有多家頂級特色餐廳和酒吧，供應各式佳餚美饌，如獲得12次世界披薩冠軍的Tony Gemignani 所推出的Tony's Of North Beach美味披薩店、Boathouse Asian Eatery亞洲風味餐廳、630 Park Steakhouse頂級牛排館、Daily Grill燒烤餐廳，及備有500個座位的休閒餐飲區，供應風味各異的便利美食 ，任君選擇，必定令你樂而忘返。 所以您還在猶豫什麼呢，趕快加入我們吧！

貴騰大賭場 (Graton Resort & Casino)座落於北加州 極富盛名的酒鄉索諾瑪郡，貴騰大賭場猶如一顆璀璨明珠鑲嵌於連綿起伏的丘陵。賭場隸屬於GRATON RANCHERIA印第安部落聯盟並由該聯盟負責營運，提供刺激的賭檯遊戲、最新的角子老虎機和豐富多樣的高級和休閒美食，讓遊客和當地居民有更多娛樂選擇。欲知更多相詳情，請瀏覽www.gratonresortcasino.com。