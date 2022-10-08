在2023年享有更多聯邦醫療保險優勢計劃承保。選擇SCAN健保計劃 為健康好夥伴

您人生中最重要的決定之一，就是為您的聯邦醫療保險 優勢計劃選擇合適的承保。無論您是資深耆老，或今年是您第一次符合資格享有聯邦醫療保險——SCAN 健保 計劃深知，您在尋找的是一個適合您預算和需求的計劃。

面臨這麼多需要考慮的事項，您可能會覺得無所適從。因此，如果可以選擇輕鬆拿起電話，與會講您語言的聯邦醫療保險專家交談，是不是很方便！您知道嗎？ 您不僅能與會講華語的SCAN代理即時通話，還可以在家中或住家附近與當地代理會面，瞭解 SCAN 提供的所有福利 。您也可以瀏覽 SCAN 中文網站，或索取中文訊息和資料！

除了有SCAN知識淵博的專業經紀代理幫助您選擇合適的計劃和承保之外，在您選擇聯邦醫療保險優勢計劃時，SCAN 健保計劃還提供以下其他福利：

處方藥承保•我們的許多計劃都提供$0共付額的1級和2級藥物；遠超過原始聯邦醫療保險的福利•全面牙科承保，包括深度洗牙•季度非處方藥承保，如止痛藥和急救膠布等日常用品•交通接送承保•$0 健身房會員資格•視力承保和年度眼鏡津貼•聽力承保，包括定額助聽器•針灸和脊椎護理承保和服務使用•Fitbit® 健身追蹤器•以及更多福利！

擁有一個處處為您提供支持的健保計劃和屢獲殊榮的客戶服務團隊，將幫助您在守護健康的道路上前進得更安心。

SCAN健保計劃是加州唯一一個連續五年獲得聯邦醫療保險 5星評級中 4.5 星的計劃。讓我們成為您健康的好夥伴，而我們計劃中的福利和服務更是專為實現這一目標而設計。瞭解更多詳情，請上網 scanhealthplan.com/zh 或致電 1-888-371-7226 TTY: 711與 SCAN 經紀洽談。

所列的福利可能因計劃而異，並非每個SCAN計劃都可能提供所列的所有福利；請致電 SCAN瞭解更多詳情。1. 在首選藥房購買1級首選非品牌藥和2級非品牌藥，共付額為$0，僅限郵購。

2. 4.5 星（滿分5星）適用於2018年至2022年由SCAN健保計劃在加州提供的所有計劃，但SCAN Healthy at Home (HMO SNP) 和 Village Health (HMO-POS SNP) 計劃除外。

每年，聯邦醫療保險都會根據5星評級系統對計劃進行評估。SCAN 健保計劃是與聯邦醫療保險簽約的HMO計劃。加入SCAN健保計劃，取決於續簽合約。Y0057_SCAN_20251_2023_M 09212022