為孩子預防COVID-19 最佳方法是接種疫苗

對當下COVID-19疫情帶來的各種挑戰時，我們也對成人和兒童感染病毒很長時間後的遺留症狀有了更多瞭解。所說的COVID後遺症（post-COVID）、持久COVID（long-haul COVID）或長期COVID（long COVID）都是持續性症狀，其中包括呼吸問題、器官功能失調、持續咳嗽、疲勞及腦霧。它們可以在感染COVID數周或數月後出現。

為了幫助瞭解長期COVID，我們請Yeh醫生就一些常見問題進行了作答。Yeh醫生，有哪些症狀是與長期COVID有關呢？Yeh醫生：長期COVID症狀在不同人身上有不同的體現。它可以影響人的身體、心理及情緒。據疾病控制中心 資料，可能與先前COVID-19疾病相關的健康問題有：諸如抑鬱及焦慮的神經及精神問題、腎衰竭、心血管問題、肌肉骨骼問題、呼吸系統問題、血栓及血管問題。

人們有多大可能性會得長期COVID？Yeh醫生：任何得過COVID-19的人都可能出現長期COVID症狀，其中也包括感染COVID-19但是沒有症狀或僅有輕微症狀的人。 超過五分之一 的COVID-19成年生還者可能會出現長期COVID。公共衛生官員建議採取接種疫苗 、接種加強劑及在高危環境中佩戴口罩 等措施來預防。

治療長期COVID應該去看醫生嗎？Yeh醫生：治療要視人們出現的症狀而定。醫生將依據每個病人的情況進行診斷與治療。如果您認為自己可能患有長期COVID，向您的醫生諮詢以採取最恰當的措施。

孩子們呢？他們會得長期COVID嗎？Yeh醫生：儘管與感染病毒的成人相比，全國6400萬名COVID-19確診的兒童可能出現較輕症狀或沒有症狀，但是健康專家指出，孩子們對感染帶來的最嚴重後果並非免疫，其中包括兒童多系

統炎症綜合征（MIS-C）、住院及死亡。有些COVID-19感染的症狀可能在患COVID-19之後對成人和孩子都造成影響，其中包括呼吸問題、持續咳嗽、疲勞、腦霧、胸或胃痛、頭痛、肌肉痛、睡眠問題、情緒變化、嗅覺或味覺變化。

為了安全應對後遺症，美國兒科學會建議各個家庭都向醫生諮詢以監控遺留症狀、新出現症狀並對返回正常生活的計劃做出指導。知道長期COVID可能會偽裝成其他兒童疾病是非常重要的。所以如有問題或顧慮，請向您的兒科醫生或接診醫師諮詢。

家長們及看護者們可以為孩子接種疫苗來預防COVID-19最嚴重的後果。如果您對為孩子接種疫苗有問題，請向保健服務提供者諮詢。

我們可以如何為孩子們及彼此預防長期COVID呢？Yeh醫生：接種疫苗。及時接種疫苗和升級版加強劑來幫助保持全家健康。預防COVID-19後遺症的最佳方法是從一開始就避免COVID-19感染。

正值秋季來臨、孩子返校、節日活動即將開始之時，就預防COVID，您給各個家庭的最佳建議是什麼？

Yeh醫生：所有加州人，無論是否接種過疫苗，都應採取這5個基本安全舉措來保護自己和彼此：儘早去接種疫苗及升級版加強劑；訪問MyTurn.ca.gov來查找您身邊的疫苗或撥打833-422-4255；在高危環境中佩戴口罩來幫助保護自己和他人；如果您生病了或出現COVID-19症狀，請待在家中；勤用肥皂和溫水洗手，每次至少20秒；如果您認為自己已經被暴露於病毒中，請做COVID-19檢測 ；在旅行或聚會前後做檢測是您可以利用的關鍵工具。

請訪問www.COVID19.ca.gov獲取更多訊息及最新公共衛生指導。