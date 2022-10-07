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紐約人壽蕭朱玲 為矽谷客戶提供 18 億元全方面理財服務

工商訊
蕭朱玲2018年參加論壇活動。
蕭朱玲2018年參加論壇活動。

紐約人壽財務顧問蕭朱玲（Julia Hsiao） 1997 年開始投入保險與財務服務事業，致力服務在加州矽谷地區的民眾，不僅創造了18億美元的保單價值，同時今年也過關斬將，在複雜的評比後，被美國「富比士雜誌（Forbes）」評選為2022年Top 100頂級財務顧問（Forbes Top Financial Security Professionals 2022）第46名的殊榮。

獲勝原因在於替矽谷高資產客戶打造良好的財務規畫

蕭朱玲來自台灣，畢業於台大法律系，35年前到美國，並於Lincoln Law School及Golden Gate University, School of Law取得法律與稅法學位，在加州成為執業律師。25年前加入了紐約人壽，結合稅法、信託、理財產品的知識，展開了財務顧問的專業工作。

蕭朱玲說，之所以能被評選為2022年頂級財務顧問，主要原因就是她能為客戶量身打造、制定良好的財務規畫，以因應市場起伏波動。金融服務職業是一場馬拉松，因此在培養與客戶的關係和信任時，長期關注非常重要。蕭朱玲會從了解客戶的故事開始，仔細傾聽他們的需求，在反覆討論中為客戶尋找最合適的財務方案。最重要的是每年檢視已購買的產品，再依據家庭、健康、法律上的改變，討論不同的需求。如金字塔般在扎實的基礎上，作進一步的理財規劃。

蕭朱玲說，她從事財務顧問印象最深的是，第一個死亡理賠竟然是一位38歲年輕的媽媽，正值壯年卻碰上癌症而過世，留下了兩位年幼的小孩。理賠金協助了孩子的父親度過了一段艱辛的單親歲月。客戶的家人看到她的第一句話就是：「謝謝幫忙做了良好的保險規畫，讓家人至少無後顧之憂。」此時讓她更覺得從事保險行業的重要性是能及時地幫助需要的人，也讓她了解到保險的最大意義。

擔任上下兩代薪火相傳的橋樑

除了一般財務規劃外，在遺產保持與財富累積方面，蕭朱玲也為上下兩代之間在東西方文化與不同價值觀的衝突中，擔任溝通上的橋樑。尤其在資產傳承規劃時，上一代的資產如何保護？特別是在考量下一代未來可能的離婚或官司糾紛，如何做妥當安排？當上一代需要長期護理時，下一代如何代為處理？

另外，上一代的海外資產如何變成境內資產？這些複雜的議題都是需要謹慎思考的。蕭朱玲不僅替第一代移民作好完善的財務規畫，也能與移民第二代更深入合作並且提供合適的承傳機制，現在已經服務四代的客戶了。感謝遠程工作和視訊工作的激增，降低了傳統上與客戶”面對面”的模式，蕭朱玲的業務也在地域上不斷擴大，已經擴展到了20州以及在外州的第二代客戶。

理財是人生持續不懈的功課

「富比士雜誌（Forbs）」提到，蕭朱玲投資理念及策略，就是能著眼於客戶的全方位風險承受能力和時間範圍，靈活運用不同理財產品的組合。有些客戶具有很強的風控能力，可以採取較積極的投資策略，而有些客戶則比較保守，風險承受能力較低，她就會建議這些客戶採取較安全的投資產品。

遺憾的是有些客戶著重於探求產品的技術層面，而忽略了整體規畫及目標，只是「見樹不見林」。蕭朱玲表示，完善的財務計畫必須連接產品、制度與規劃。而機會總是存在於各個市場與不同產品，重要的是堅持原來的初衷目標，相信專業而且不受外界的誘惑。

針對未來的投資展望，蕭朱玲說，投資應先制定短期、中期、長期的目標與運作方式。短中期保守因應，長期可以激進。30年來蕭朱玲經歷過了幾次經濟起伏，例如：網路泡沫、金融海嘯，到近期面對的通膨、戰爭、各國保護主義抬頭等。市場正經歷短期波動起伏較大較多的市場面，以及供應鏈和新冠疫情等的影響導致市場修正。只要有了財務GPS將資產配置規劃好，自然不會恐慌，堅持原來的目標不受外界太多的影響，就能抵達目的地。

蕭朱玲累積了25年的財務顧問經驗，至今仍熱愛工作每天工作11小時，希望能夠工作到80歲。她說保險/理財這個行業最大的憾事就是沒有被真正了解，價值被低估、流動率和淘汰率很高。然而從事這個行業必須專一且持久，不可以如同機會主義者，要具有“職人”的精神與道德，才能對客戶高度忠誠並且提供完善的服務。希望能有年輕的新血加入保險理財行業，做個受人尊重的

保險專業職人。

最大的成就來自客人與社區的尊重及肯定

此外，蕭朱玲也非常積極參與贊助社區活動，歷年來也經常應邀擔任社團活動的講者分享她的專業知識。2010年受到嚴長壽著作「總裁獅子心」的鼓舞，不僅受益於事業上更上層樓，也在嚴長壽先生的號召下於2016年加入了「國際公益平台文化基金會」擔任義工/董事。這個非營利組織替台灣的「公益平台」做了國際上的延伸。嚴長壽的名言就是：

「撒一顆種子，讓希望發芽；搭一個平台，讓夢想飛揚。」蕭朱玲希望能夠延伸公益平台的理念，並逐夢踏實。

（記者江碩涵／庫比蒂諾報導）

蕭朱玲積極參與公益平台，2013年與嚴長壽合影。
蕭朱玲積極參與公益平台，2013年與嚴長壽合影。
蕭朱玲積極參與公益平台，2018年並組隊回台灣參加活動，此照在台東。
蕭朱玲積極參與公益平台，2018年並組隊回台灣參加活動，此照在台東。
蕭朱玲長期耕耘矽谷高資產族群，2010年參加華美半導體論壇。
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蕭朱玲
蕭朱玲
蕭朱玲1997年開始在矽谷做執業律師。
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