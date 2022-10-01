觀光局及JV Travel精心策劃豪華旅遊團

太魯閣九曲步道，鬼斧神工的天然景觀，令人嘆為觀止。

台灣因新冠疫情，封閉了三年的國境，終於在10月13日重啓大門，歡迎世界各地的觀光客前往旅遊。灣區的僑胞們莫不歡欣雀躍的準備踏上回郷之路。

為此台灣觀光局及灣區JV Travel 旅行社，特別應時的推出二款精緻豪華台灣旅行團，您可以根據自己的時間及喜好選擇7日或10日遊。6人成行，首發團10/17/22 出發，之後周周出團，歡迎即早洽詢預約。

7日團$1285/每人，不含機票，其他全包，除了觀美景，吃美食 外，並有花蓮門諾醫院健檢行程，這是一個集醫療、美食、文化、觀光於一身的豪華遊，詳細介紹如下：

Day 1：舊金山-台北。Day 2：台北- 三峽：故宮-三峽老街-藍染體驗-大板根森林步道 ，台北故宮博物院，擁有70萬件文化古物，收納中華文化千年之精粹，是到訪台灣旅客不可錯過的文化響宴。

Day 3：三峽-花蓮：白楊步道（白楊瀑布、水濂洞）-部落灣（太魯閣族博物館、環流丘公園）-東大門夜市，早餐（飯店內），午餐（原住民風味餐廳），晚餐（東大門夜市-自理），花蓮福容飯店或同級酒店，太魯閣400萬年前的造山運動加上立霧溪的下切作用，造就了今日太魯閣鬼斧神工的峽谷，山清水秀、名聞遐邇，是台灣最美麗的景點。

Day 4：花蓮- 台東：花蓮門諾醫院健檢-四八高地曼波園區-七星潭- 花蓮天空之鏡，早餐：飯店內，午餐：健檢餐，晚餐：慕名無菜單料理或洄瀾灣餐廳，花蓮福容飯店或同級酒店，門諾醫院1954年由美國「門諾惠海外救濟總會」發起，為花東山區後山居民巡迴醫療，門諾提供五「心」服務，除了專業醫療設備外，健檢人員將以愛心、熱心、關心、耐心、貼心，守護您的健康。

Day 5：台東：富里花海-窯烤，米苔目體驗-池上伯朗大道，早餐：飯店內，午餐：窯烤米苔目，晚餐：飯店內，台東知本酒店或同級酒店，稻米的故鄉-台東池上。馳騁在池上縱谷田野之中，沐浴微風及來自稻米的清香，品嚐田野窯烤的農趣，回憶兒時美好的回憶。

Day 6：台東- 花蓮：泰源幽谷-阿美族民俗中心、石梯坪-開心農場，早餐：飯店內，午餐：東海岸公教渡假中心，晚餐：鮮友自助式火鍋，花蓮福容飯店或同級酒店，暢遊台灣最美的海岸線，觀賞阿美族人熱情的表演，看著海天一色的太平洋美景，享受花東的慢活及恬靜。

Day 7：花蓮- 台北：藏酒酒莊-國父紀念館-四四南村-101大樓-機場，早餐： 飯店內，午餐：藏酒酒莊，台北市是台灣經濟、時尚、商業的匯集地，國父紀念館承載著歷史的記憶，101大樓是台北市的地標，信義區更是台北中的台北，我們將在美麗的信義區為您此次的旅行行程，劃下完美句點。

10日遊，則將帶您行遍台灣，看盡寶島美麗風光，每人$1940（不含機票）陸地全包。最大的特色是將安排您入住日月潭 涵碧樓大飯店，觀賞日月潭的湖光山色宛如仙境般的美景。詳細行程，介紹如下：

Day 1：舊金山-台北。Day 2：台北- 三峽：故宮-三峽老街-藍染體驗，早餐：永和豆漿，中餐：三峽老街（自理），晚餐：飯店內，入住：大板根森林溫泉酒店或同級酒店，台北故宮博物院，擁有70萬件文化古物，收納中華文化千年之精粹，是到訪台灣旅客不可錯過的文化響宴。

Day 3：三峽-花蓮：白楊步道（白楊瀑布、水濂洞）-部落灣（太魯閣族博物館、環流丘公園）-東大門夜市，早餐（飯店內），午餐（原住民風味餐廳），晚餐（東大門夜市-自理），入住：花蓮福容飯店或同級酒店，太魯閣400萬年前的造山運動加上立霧溪的下切作用，造就了今日太魯閣鬼斧神工的峽谷，山清水秀、名聞遐邇，是台灣最美麗的景點。

Day 4：花蓮-台東：富里花海-窯烤，米苔目體驗-池上伯朗大道、台東大學圖書館，早餐：飯店內，午餐：窯烤米苔目，晚餐：飯店內，入住：台東知本酒店或同級酒店，稻米的故鄉-台東池上。馳騁在池上縱谷田野之中，沐浴微風及來自稻米的清香，品嚐田野窯烤的農趣，回憶兒時美好的回憶。

Day 5：台東- 屏東：東源部落（哭泣湖、水上草原）-龍磐公園、懇丁大街，早餐：飯店內，午餐：部落特色餐，晚餐：懇丁大街（自理），入住：懇丁福容飯店或同級酒店，恆春曾是蠻荒之地，而今卻是集文化、海洋美景於一身之渡假勝地。且讓我們隨著排灣族人跨越世紀，來一趟原住民的歴史生態之旅。

Day 6：屏東-高雄：貓鼻頭國家公園-福安宮-佛光山，早餐：飯店內，午餐：屏東坊寮餐廳，晚餐：高雄台菜料理，入住：高雄漢來飯店或同級酒店，星雲大師帶著悲天憫人的胸懷，在資源極度匱乏的情況下創建了佛光山，一生弘法渡世，在教育上貢獻宏偉，帶您親身體驗佛光山的暮鼓晨鐘，感受生命的意義。

Day 7：高雄-台南：黑橋牌香腸博物館-赤嵌樓-安平區老街巡禮（天后宮、安平古堡、東興洋行、德記洋行、安平老街）-國華街，早餐：飯店內，午餐：台南古早味餐廳，晚餐：國華街（自理），入住：台南晶英酒店或同級酒店，台南是台灣的發源地，不論是古蹟、名勝、美食，都堪稱全台之最。走訪台南，探索最具歷史的台灣。

Day 8：台南-彰化-南投：彰化鹿港、日月潭向山遊客中心，早餐：飯店內，午餐：鹿港老街（自理），晚餐：飯店內，入住：涵碧樓或雲品酒店，彰化鹿港不僅保留了台灣最早的媽祖廟，也保留了最完整的老街，帶您穿越時空回到過去，感受老台灣的樂趣。

Day 9：南投-新竹-三峽：日月潭（涵碧樓步道、伊達邵部落、教堂、玄光寺、乘船遊湖-日月潭茶厰-北浦老街，早餐：飯店內，午餐：伊達邵部落（自理），晚餐：飯店內，入住：大板根森林溫泉酒店或同級酒店，南投日月潭是台灣必訪景點，遊湖聴故事，步行嚐美食。入住日月潭最美的酒店涵碧樓，湖光山色盡收眼底，裊裊輕煙，人間仙境。

Day 10：三峽- 台北：十分-九分-國父紀念館-四四南村-101大樓-機場，早餐： 飯店內，午餐：九份老街（自理），台北市是台灣經濟、時尚、商業的匯集地，國父紀念館承載著歷史的記憶，101大樓是台北市的地標，信義區更是台北中的台北，我們將在美麗的信義區為您此次的旅行行程，劃下完美句點。