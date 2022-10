百齡園與百恩園本周末舉行重陽思親秋祭活動

秋高氣爽帶同家人登高掃墓拜祭仙人。有心選購永恒之所的人士或孝子孝女,請把掌這次優惠機會。

秋髙氣爽,重陽節之際,San Mateo百齡園(Skylawn Memorial Park & Crematory)與Hayward百恩園(Chapel of the Chimes)本周末在旗下風水園區舉行重陽思親秋祭活動,時間如下:百齡園(San Mateo)從10月1日至2日,一連兩天,於上午9時半在舊金山 天寶仙觀帶領下誦經祈福,中午12時舞獅,下午2時天寳仙觀閉幕。

下午1時至3半還有蓮花園放風箏,首300名遊客將獲得免費風箏一隻,參加活動首300 名賓客可獲味國點心煲仔飯一份。是爲了方便僑胞前行,特別在屋侖市,三藩市及南灣設有專綫巴士接送,名額有限。另外,百恩園 (Hayward)於10月1日上午10時在純陽精社帶領下誦經祈福,中午12時有舞獅等,還有更多其它活動,請瀏覽網站獲取最新資訊:hayward.chapelofthechimes.com。

欲了解更多本周末各園的重陽思親秋祭活動的人士,請與各園聯絡。如欲將親人的名字填入榮耀牆,請參閱刊登在世界日報 的廣告,填寫表格後傳真至:1(650) 358-9046。

在重陽思親秋祭期間,San Mateo百齡園(Skylawn Memorial Park & Crematory)與Hayward百恩園(Chapel of the Chimes)及百祥園(Oakland)同時舉行大優惠,敬請留意。

San Mateo百齡園(Skylawn Memorial Park & Crematory)預購特惠包括:預購家族墓園、骨灰龕、百合和蓮花火葬花園、與火化神社可享25%折扣優惠。還有買三送一,預購兩(2)塊福地以上享有20%折扣優惠,預購福地享有15% 折扣優惠,同時預購葬禮或火葬計劃享有額外福地優惠,預購福地可享有15%福地商品折扣,預購葬禮與火葬計劃高達20%折扣優惠,預購可享24個月利息回贈,首次月付款延期60天繳納。所有入伍或退休 的軍人、消防部門、前綫醫護人員和執法人員享有額外優惠。還有更吸引的贈品,包括有機會贏取價值$3,888.來回機票(無需購物),而且新客戶預購福地立即獲取價值 $188 禮品卡。

Hayward百恩園(Chapel of the Chimes)的優惠包括買三送一,免費贈送的福地,只要其價值相等或低於與所購價格,而且列入同一份合同內及包括墓碑以及開土與封土。另如預購福地和開土/封土以及墓碑/外棺合購可享有20%優惠。

預購福地和開土/封土或墓碑/外棺合購享有15%優惠(包括安裝費用)。預購兩(2)塊福地完成設立信託後即享有20%優惠,預購可享24個月利息回贈,以及從簽署日算起首次月付款延期60天繳納。如同時合購兩次開土與封土服務預購玻璃面壁龕可享有20%折扣。

百祥園(Oakland)預購優惠包括買三送一,免費贈送的福地,只要其價相等或低於與所購價格及所有福地須列入同一份合同內,及包括墓碑以及開土與封土。如預購兩(2)塊福地或者兩(2)個串聯雙人位及完成設立信託後即享有20%優惠。預購還可享24個月利息回贈以及從簽署之日算起首次月付款延期60天繳納。預購玻璃面壁龕同時合購兩次開土與封土服務可享有20%折扣。

由於各園的優惠各異及有不同的條件限製,歡迎前往各園區查詢各項優惠折扣詳情。San Mateo百齡園(Skylawn Memorial Park & Crematory)位於:Hwy 92 at Skyline Blvd., San Mateo, CA 94402,Hayward百恩園(Chapel of the Chimes)位於32992 Mission Blvd., Hayward, CA 94544,Oakland百祥園(Chapel of the Chimes)位於4499 Piedmont Avenue Oakland, CA 94611。