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調查顯示歧視與女性心理健康、財務健康間存聯繫

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AARP樂齡會公佈其Mirror/Mirror年度調查的最新結果。
AARP樂齡會公佈其Mirror/Mirror年度調查的最新結果。

AARP樂齡會公佈其Mirror/Mirror年度調查的最新結果：女性對美麗、年齡和媒體的思考。該研究表明，60%的50歲以上在美亞裔和太平洋島民 (AAPI)女性「至少有時」會遭受歧視

此外，經常遭受歧視的50歲以上AAPI女性最常見的原因是她們的種族、族裔和/或膚色(82%)。然而，近一半(44%)的人認為口音是他們感到受歧視的另一個主要原因，其次是年齡(40%)。

遭受族裔/種族/膚色歧視的AAPI女性對其心理健康的評估低於那些未遭受歧視的女性，這並不令人意外。

AARP樂齡會的Mirror/Mirror™調查表明，儘管歧視的經歷可能有所不同，但在經歷過歧視的50歲以上AAPI女性中，75%經常以下列的方式部署規避策略：63%密切觀察周圍環境；52%特別小心説話的内容和方式；49%的人在日常互動中考慮安全感和舒適感。

該調查還顯示，所有年齡段的AAPI女性都經常在工作場所遭受歧視，56%的18歲以上在職AAPI女性經歷影響收入和財務健康的歧視性。這些18歲以上的在職AAPI女性中：44%在工作時被客戶或同事忽視、不尊重或貶低；33%未獲得加薪、晉升或在工作中獲得晉升的機會；26%被告知在工作中要有特定的行為舉止；25%被排除在本可以幫助他們職業發展的項目或會議之外；18%被不公平地解僱或因不公平的招聘行為而未被聘用。

「由於我們不得不忍受成見，身為一名亞裔和太平洋島民女性一直都很有挑戰性。除了必須克服刻板印象外，AAPI 女性還必須與多種形式的歧視作鬥爭。」AARP副總裁、亞裔和太平洋島民，多元化、公平和包容辦公室 Daphne Kwok說。「在工作場所，女性，包括AAPI女性，不該必須克服年齡、種族或其他因素的障礙，才能工作、成功和出類拔萃。」

要了解有關AARP Mirror/Mirror™研究的更多信息，請瀏覽http://www.aarp.org/healthyliving。有關如何保持身心健康的提示、工具和資源，請瀏覽：https://www.aarp.org/work/。

AARP樂齡會介紹：AARP樂齡會致力於讓50歲以上人群有權選擇自己的晚年生活方式，為美國最大的此類非營利、無黨派組織。AARP 樂齡會在全國擁有近 3800 萬成員，協會能強化社區並倡導對家庭最重要的事情：健康保障、財務穩定和個人成就。

AARP 樂齡會還出版全國發行量最大的出版物：AARP 樂齡會雜誌和AARP 樂齡會公告。要瞭解更多資訊，請瀏覽www.aarp.org或在Facebook和Twitter上關注@AARP、@AARPadvocates 和@AARPAAPI，獲取更多社區新聞和影片。想獲得譯文資源，請瀏覽 AARP 樂齡會的中文網站，或者我們 AARP 樂齡會的韓語和越南語頁面。

AARP樂齡會公佈其Mirror/Mirror年度調查的最新結果。
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歧視 亞裔 越南

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