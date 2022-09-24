活倫紀念陵園舉辦兩天隆重法會

生活需要儀式感。所以，耶誕節 和春節要跨過山和大海以及人山人海回家；新年到來之際人們要一起倒數，看水晶球落下，和相愛的人擁吻；情人節要給愛人買玫瑰和巧克力；清明節要祭奠先人；重陽節要登高賞菊。

為了這些儀式感，你可能需要付出比平時更大的代價。聖誕和新年期間，熱門航線往往一票難求；情人節當天，玫瑰漲價十倍，酒店一房難求；清明節期間，去往墓地的路上可能會嚴重堵車。

那為什麼人們還要排除千難萬險，用貌似性價比不高的行為，去達成這些儀式感？

因為你永遠不會知道，哪些看似平平無奇的一天，會是以後做夢都想回到的日子。

2019年的重陽節，人們以為是跟往年沒啥區別的一個重陽節。有人遠跨重洋回到故土登高，在黃山、泰山、青城山，欣賞秋日高山上清冽的雲海、漫山紅遍的秋葉、燦爛如金的秋菊。

有人就近過節，駕車到Colma的活倫紀念陵園，在一年一度的重陽法會中，聽聽品道大和尚的誦經，吹吹從海上刮來的風，看看夕陽在巍巍青山間落下；有人只當這是一個普通的星期一，上班寫代碼，下班泡酒吧，臨睡前看看各路親友在朋友圈發的過節照片。

接下來不久，就是至今已三年的大疫情 。曾經以為地球已經成為了地球村，只要你想要，地球的另一端可以朝發夕至。從沒想過，旅途會變得如此艱難，政策會如此朝令夕改，人生會如此風雲難測。

這三年，多少人是默念著『兩情若是久長時，又豈在朝朝暮暮』度過每一個七夕節的？多少人是吟唱著『人有悲歡離合，月有陰晴圓缺』度過每一個中秋節的？多少人是朗誦著『遙知兄弟登高處，遍插茱萸少一人』度過每一個重陽節的？

佛經所謂『八苦』中的『愛別離』，意思是相愛的人卻彼此分離，在這個地球上每天都有人在體會著。生離猶有重聚之日，死別只怕萬年也不復相見。如果你還和相愛的人在一起，那你是幸運的。不要把這些寶貴的、短暫的相聚日子認為是長久的、不變的。

《金剛經》說『一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應做如是觀。』人世間大家所看見的一切因緣而為、因緣而滅。世間上一切因緣而為的法，都如夢幻泡影般無常虛幻。在如煙花般短暫的人生中，體驗生老病死、喜怒哀樂、春華秋實，在一粒沙中看到全世界，在一瞬間中擁抱永恆，也不枉世間走一趟了。

其實何謂永恆？跟太陽相比，地球沒有任何東西是永恆的；跟人的壽命相比，則很多東西在有生之年是永恆的，如太平洋的浩瀚，喜馬拉雅的巍峨，以及活倫紀念陵園的福地產權。而且作為世界最大殯葬業公司SCI的旗下精品，活倫的福地還可等價交換至任何一地SCI的福地。

現代人的生活大多是漂泊的，不固定於一個城市的。很多人基於這個原因不敢提前購置福地。但是有了SCI這個保障，儘早投資 ，也不怕日後會換一個城市工作生活。

跟2019年的重陽節相比，2022年的重陽節，有很大的不同，也有回歸正常的曙光。在這個瞬息萬變的時代，還好我們還有一片世外桃源般的淨土，還能在活倫紀念陵園聽聽品道大和尚頌唱的佛經，還能讓天上之明月與山間之清風，告訴我們：活著真好。

活倫紀念陵園恭請品道大和尚將於10月1日與2日，上午10點至下午1點舉辦兩天隆重法會，為先人超渡，為後人祈福，祈禱全人類的光明早日重來！陵園備有免費衣包、冥幣，以及免費膳食打包，鞭炮及舞獅表演。

重陽期間，購買福地尊享特殊價格優惠。提供五年免利息分期付款。贈送貼心禮品卡。

SCI是世界最大殯儀上市公司，全球有4800家殯儀館和墓園。搬遷可在當地SCI陵園置換等值福地。活倫紀念陵園是SCI旗下精品，由世界頂級建築師精心設計打造！

詳情請電650-755-1727，650-755-1727，或上網www.Woodlawncolma.com。