我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國唐山燒烤店打人案一審 主嫌陳繼志獲刑24年

30年房貸利率飆至6.29% 14年新高…豪宅跌最凶

IWC萬國錶TOP Gun 登陸西岸

工商訊
CH premier(昌興珠寶鐘錶金行）主要負責人竭誠歡迎灣區鐘錶愛好者踴躍光臨。展期至9月26日截止，請把握良機。
CH premier(昌興珠寶鐘錶金行）主要負責人竭誠歡迎灣區鐘錶愛好者踴躍光臨。展期至9月26日截止，請把握良機。

繼去年IWC Big Pilot展覽取得成功之後，IWC萬國錶攜TOP GUN系列展覽再度回歸。

IWC萬國錶TOP GUN展覽將讓參觀者了解瑞士豪華製錶師的世界，並邀請大家親身體驗沙夫豪森的標誌性時計，如最近發布的TOP GUN飛行員腕錶系列。

自2021年推出以來，萬國錶Big Pilot已在7個國家的30多個城市舉行，包括全美8個城市。今年展覽將以TOP GUN 飛行員腕錶為主軸，以前所未有的方式演繹萬國錶的故事。展覽期間，參觀者不僅可以了解更多萬國錶的歷史，也將有機會仔細看看，甚至試戴萬國錶最新發布的TOP GUN飛行員腕錶系列。

萬國錶將與合作夥伴CH Premier (昌興珠寶)共同主辦，萬國錶TOP GUN展將已於9月21日在聖塔克拉拉展開。展覽將在以工業風風格打造的貨櫃屋中舉行，藉由高科技的數位互動，您可看到萬國錶的尖端技術，萬國錶希望能帶來品牌182年的歷史和創新生活。

本次展覽的關鍵元素之一是創新的數位技術 ，將真人大小的萬國錶首席執行官Christoph Grainger Herr的投影『傳送』到每個地點迎接客人進入展間。還有萬國錶傳奇前首席製表師庫爾特克勞斯，七屆一級方程式冠軍和品牌大使劉易斯·漢密爾頓和自由滑雪奧運冠軍辜愛玲。每一位人物都將帶領您深入了解萬國錶的世界。

萬國錶TOP GUN展將從9月21日（星期三）展覽至9月26日（星期一），展覽時間為：從12點到6點（星期四、星期五和星期六）中午12點至晚上8點（週三、週日、週一）。展出地點：Westfield Valley Fair, 2855 Stevens Creek Blvd, Santa Clara, CA 95050。歡迎上chpremier.com預約！

CH Premier (昌興珠寶)是知名珠寶腕錶零售商。 除了擁有多種選擇，無與倫比的鐘錶、珠寶、禮品外，還提供溫馨，舒適的環境和無可比擬的客戶服務，滿足您多元需求，讓您體驗高端奢華購物體驗。

2021年，昌興珠寶與歷峰集團合作，在Westfield Valley Fair萬國錶精品店，邀請您體驗極致奢華。

萬國錶IWC與合作夥伴CH Premier(昌興珠寶鐘鐘金行)共同主辦萬國錶TO...
萬國錶IWC與合作夥伴CH Premier(昌興珠寶鐘鐘金行)共同主辦萬國錶TOP GUN展，已於9月21日在Westfield Valley Fair展開。

滑雪 零售商 奧運

上一則

謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削

延伸閱讀

洛縣比佛利山警局逮補三名珠寶竊盜犯

洛縣比佛利山警局逮補三名珠寶竊盜犯
紐約MTA地鐵報告 乘客最憂犯罪

紐約MTA地鐵報告 乘客最憂犯罪
萬國錶TOP GUN飛行員腕錶 一連六天北加南灣展出

萬國錶TOP GUN飛行員腕錶 一連六天北加南灣展出
盜竊紐約名表珠寶慣犯 判囚19年

盜竊紐約名表珠寶慣犯 判囚19年
武裝貨車珠寶竊案 愈查愈離奇

武裝貨車珠寶竊案 愈查愈離奇

熱門新聞

史丹福大學睡眠醫學教授米諾。（取自學校官網）

史丹福研究：睡眠年齡比實際年齡大 死亡風險高

2022-09-20 01:09
謝家華遺產律師表示，謝家華生前最後時光因為精神耗弱，受到他人剝削。（Getty Images）

謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削

2022-09-22 14:41
薛乃莊鼓勵居民將庭院改造成耐旱的植物造景。（記者李榮／翻攝）

加州乾旱 水利委員：節水不是不沖馬桶少洗澡

2022-09-16 19:34
一個暴風系統將從阿拉斯加南下，灣區本周末將降雨。（美聯社）

罕見9月暴風持續 恐降溫20度 太浩湖、優勝美地可能降雪

2022-09-16 14:12
灣區有三處高速公路路段排名加州十大最致命路段。（美聯社）

舊金山灣區3高速公路路段 列加州10大致命道路

2022-09-20 13:41

北灣規模4.4地震 震裂煤氣水管 專家：大地震預警

2022-09-15 02:18

超人氣

更多 >
這7項「意外」的商品 好市多竟然也有

這7項「意外」的商品 好市多竟然也有
瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負

瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負
尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到

尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到
謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削

謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削
習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周

習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周