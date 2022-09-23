IWC萬國錶TOP Gun 登陸西岸

CH premier(昌興珠寶鐘錶金行）主要負責人竭誠歡迎灣區鐘錶愛好者踴躍光臨。展期至9月26日截止，請把握良機。

繼去年IWC Big Pilot展覽取得成功之後，IWC萬國錶攜TOP GUN系列展覽再度回歸。

IWC萬國錶TOP GUN展覽將讓參觀者了解瑞士豪華製錶師的世界，並邀請大家親身體驗沙夫豪森的標誌性時計，如最近發布的TOP GUN飛行員腕錶系列。

自2021年推出以來，萬國錶Big Pilot已在7個國家的30多個城市舉行，包括全美8個城市。今年展覽將以TOP GUN 飛行員腕錶為主軸，以前所未有的方式演繹萬國錶的故事。展覽期間，參觀者不僅可以了解更多萬國錶的歷史，也將有機會仔細看看，甚至試戴萬國錶最新發布的TOP GUN飛行員腕錶系列。

萬國錶將與合作夥伴CH Premier (昌興珠寶)共同主辦，萬國錶TOP GUN展將已於9月21日在聖塔克拉拉展開。展覽將在以工業風風格打造的貨櫃屋中舉行，藉由高科技的數位互動，您可看到萬國錶的尖端技術，萬國錶希望能帶來品牌182年的歷史和創新生活。

本次展覽的關鍵元素之一是創新的數位技術 ，將真人大小的萬國錶首席執行官Christoph Grainger Herr的投影『傳送』到每個地點迎接客人進入展間。還有萬國錶傳奇前首席製表師庫爾特克勞斯，七屆一級方程式冠軍和品牌大使劉易斯·漢密爾頓和自由滑雪 雙奧運 冠軍辜愛玲。每一位人物都將帶領您深入了解萬國錶的世界。

萬國錶TOP GUN展將從9月21日（星期三）展覽至9月26日（星期一），展覽時間為：從12點到6點（星期四、星期五和星期六）中午12點至晚上8點（週三、週日、週一）。展出地點：Westfield Valley Fair, 2855 Stevens Creek Blvd, Santa Clara, CA 95050。歡迎上chpremier.com預約！

CH Premier (昌興珠寶)是知名珠寶腕錶零售商 。 除了擁有多種選擇，無與倫比的鐘錶、珠寶、禮品外，還提供溫馨，舒適的環境和無可比擬的客戶服務，滿足您多元需求，讓您體驗高端奢華購物體驗。