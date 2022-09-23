美國味全歡慶50週年 系列大抽獎備受歡迎

美國味全成立50週年周前在全美華人傳媒見證下 公開抽出高級3C、家電等產品。

美國味全公司自1972年創立迄今已屆五十周年，味全食品享譽全美，很多華人 朋友都是吃著美國味全的產品長大的。

美國味全在美生產的產品包括水餃、煎餃、鍋貼、肉包、餛飩、小籠湯包、春捲皮、木須皮等幾十個品項，公司一直密切關注消費者需求、市場及消費趨勢的變化，來開發高品質、適應廣大消費者口味的產品，以滿足新老移民的不同喜好。

為回饋廣大消費者的支持，特於今年6至8月舉辦全國性的50週年抽獎活動，獎項包含82吋智能大電視、最新型蘋果手機與筆電、強力掃地機器人、高級氣炸鍋、高額現金卡等豐富獎項，並於9月16日舉辦抽獎活動記者會，於活動當天於來自全美各地數千封的信件中抽出共計83名的幸運獲獎者。

除全國性抽獎活動外，美國味全今年度也舉辦許多其他活動歡慶50週年。例如年初於社群媒體上舉辦的50/50有獎徵答活動，就以十分有趣且具創意的方式讓消費者能藉由答題了解美國味全。

更與名攝影師於美國味全六大分公司據點合作了50張時尚 街拍，與來自不同文化背景的街頭素人合拍產品時尚照，讓大家看到品牌的嶄新面貌。

除此之外，一直熱心公益的美國味全也藉成立50週年之際和網路知名紅人『CupofTJ』齊手打造慈善活動，開著餐車到洛杉磯兒童醫院發放以美國味全食品做成的色香味俱全暖心便當，以感謝醫護人員在嚴峻的疫情期間勇敢站在最前線，持續守護孩童們的健康。

美國味全作為北美地區華人最大的冷凍食品配送公司，擁有兩座工廠，並在六個大都會城市設立分公司，擁有超過兩千家的超市和批發客戶，形成了研發、生產、銷售、配送爲一體的强大網絡。

50年來以對食品的熱忱和對品質追求，滿足海外華人對家鄉味思念，提供優質傳統美食 。公司承諾未來也不會鬆懈，將持續提供更多文化背景都喜愛的美食，並繼續秉持一貫堅持為社會盡最大力量。