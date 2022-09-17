三種長期護理保險哪一種適合你？

最近在華裔社區很多的題目是：如何規劃長期護理。據官方統計，65歲以上的人在走之前有70%會使用到長期護理。下面的6件事情你有2件不能獨立完成就確定需要長期護理，這6件事是：穿衣服，如廁，吃飯，大小便失禁。

很多人知道傳統的紅藍卡醫療保險 並不保障長期護理，而有過長期護理經驗的人都知道，長期護理可能需要5-10年或更久，比如中風，阿茲海默症等需要長期護理可長達十年以上，而平均每月的長期護理$7,000-$1,000，如果要5-10年將要支付50萬到120萬。如何才能保障退休生活不會因為需要長期護理保險而影響家庭呢?

很多人都認為長期購買保險很貴，但是如果你不買的話可能會更貴，因為如果你用自己的傳統退休金 來支付長照費用的話，每年需要8萬到12萬，你從退休金（401K或IRA）支取的話，你要先繳付30%的稅款，如果你賣掉房屋來付，除了要付經紀費外，還要支付增值稅，你每用一美元，成本是1.3美元。如果你用長期護理保險來支付，平均成本是三毛錢換一塊！那麼長期護理護理保險有什麼產品呢？現在我來為大家介紹三類長期護理保險：

1. 第一種長期護理保險夫婦可以一起買保單，保費 只付一單，夫妻雙方就有長期護理保障終身無上限！如果你用不到長期護理，你可以取回本金或有人壽保險給你的家人，讓你的長期護理保費不白繳，這種保險的保費是固定不會漲的，可以一次或分10年繳清。如果你滿六十歲，保費可以用IRA的錢支付，讓你可以滿足70歲以後要提款的最低要求，如果夫妻倆有三高也可以保！如果你有老的人壽保險或年金也可以用1035交換成這種保單。

2. 第二種長期護理保險跟第一種同樣是如果用不到會還本的，你可以取回現金價值，或者走後有人壽保險理賠，跟第一種不同的是，這種的理賠是直接支付給你的，不需要用報銷的方式來理賠，這種保險每單只保一人，而且總保障只有六年的時間。這種保險比較適合想要將來退休時搬回亞洲養老的退休族。

3. 第三種長期護理保險和前面兩種都不一樣，它是沒有人壽保險的純長期護理保險，如果用不到長期護理則保費不返還，這種保險的好處是保費相對較低，也可以單人或夫婦共同保，一但需要長期護理理賠則保費不用繳了。這種保險比較適合年齡較大，資金不足以一筆支付，需要每月支付的客戶。

以上給大家介紹了3種主要的期護理保險，到底哪一種更適合你呢？我們需要險了解你的情況和需求，然後再為你設計一個最合適的方案，我們的諮詢可以同過視詢或電話，是免費的。

據調查74%的美國人認為他們的401K加上社安收入不夠花。你有考露用錢和時間給自己創造出多一點退休金嗎？如果你大約五六十歲，有一些錢想要投資但又怕放在股市不安全，放在房市既不夠又擔心買在高點，你可以投資在指數年金。

首先它讓你的錢保底，保證你的帳戶只漲不跌，每年跟著股市上漲，但如果股市掉下來有保底。舉例有55歲男性放十萬元在一隻指數年金，馬上有35%的紅利，但以後每年他的帳戶以175%保證成長！到他在六十五歲領收入時，每年可以領$1.7萬而且每年收入按指數增長。

如果你儘早投入這種年金，你的退休金從十萬美元的投入，可以在你九十五歲共領到70多萬, 你不用擔心股市的漲跌，也不用把錢放銀行而被通膨打敗！

如果你要了解我們的保險和年金，歡迎來參加9月24日下午2點的免費教育講座：講座時間：9月24週六下午2點-3點半講座地址：3100 Mowry Ave. Suite 300. Fremont, CA, 94538報名請電： 408-466-0233，找梁小姐。或電郵：[email protected]報名。