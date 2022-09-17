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海瑞得亞洲藝術精品拍賣9月20日舉錘

工商訊
明代洪武釉裡紅牡丹紋花口盤。
明代洪武釉裡紅牡丹紋花口盤。

海瑞得拍賣行 ( Heritage Auctions ) 亞洲重要藝術拍賣將於今秋9月20日舉錘，前耶魯大學教授珍藏及重要藝術家大幅畫作將在拍賣會亮相。

一只罕見的明代洪武釉裡紅牡丹紋花口盤 (見圖) ，來自於前耶魯大學皮博迪博物館策展人Cornelius Osgood博士及其夫人。

海瑞得拍賣行指出，這只髮色純正的釉裏紅大盤是Osgood夫婦於1956年購於紐約Frank Caro畫廊。眾所周知Frank Caro在盧芹齋，這個20世紀最著名的亞洲藝術古董商退休後繼承了其在紐約的畫廊。

Osgood博士的大多數亞洲珍藏都購於盧芹齋及後來的Frank Caro畫廊，這也從側面驗證了Osgood博士珍藏的重要性：正因為與盧芹齋以及Caro有著長期、頻繁的往來，使得Osgood博士得以構建起如此出色的亞洲藝術品收藏。

海瑞得表示，因為銅紅作為呈色劑極難控制，因其燒造難度極大，髮色像這件大盤這麼純正鮮亮的實屬少見，為明初洪武朝釉裡紅中的精品。倫敦大學亞非學院的中國器物專家陳之恩博士指出，大尺寸的花口盤,器型如此規整且端正，傳世不易。

也因此類器型的大盤罕存於世，就牡丹的畫功與數量而言，Osgood博士所藏的這只無疑是同類器型中的精品。同等級的大盤翻遍出版物也僅見三件。

此次拍賣中Osgood博士其他的珍藏還包括一組19件明早期白玉雕龍紋帶板，一隻罕見的唐代三彩精美瓷枕，漢代陶犬俑，以及超過70件的各類陶瓷器。

九月的亞洲藝術拍賣會不僅有Osgood博士的珍藏，也有眾多其他私人藏家的收藏。拍品包括了總計超過400的玉器、瓷器、文房、近代書畫及日韓藝術品。其中很多拍品具有相當的文化重要性。

由眾多藝術家合作的大呎幅作品還包括了眾多20世紀前葉重要藝術家及知識分子，例如黃君璧，葉公超，歐豪年等。

更多關於海瑞得亞洲藝術拍賣信息及完整圖錄可上網瀏覽HA.com/8090。北加州華人代表 Clementine Chen (陳之立) 電話 (415)548-5924，電郵[email protected]，南加州華人代表 Moyun Niu (牛默耘 ) 電話 (310)492-8659，電郵[email protected]

拍賣 耶魯大學 加州

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