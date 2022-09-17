加州公共衛生部就升級版加強劑授權聯合聲明

加州 衛生與公共服務局秘書Mark Ghaly博士及加州公共衛生部部長兼公共衛生官員Tomás J. Aragón博士就關於升級版COVID-19加強劑在美國的緊急授權使用發表聯合聲明。這些升級版加強劑是為滿18歲者接種的莫德納 二價加強劑以及為滿12歲者接種的輝瑞-生物工程二價加強劑。

此項聲明是緊隨西部州科學安全審查工作組及美國疾病預防與控制中心（CDC）對聯邦免疫實踐諮詢委員會的推薦表示支持而發佈的。

「大部分加州人現在都有資格接種升級版的莫德納或輝瑞-生物工程加強劑，並且可在進入秋冬季之時增強對COVID-19的防護。這些加強劑是二價的，也就意味著他們有著雙重功效：在增強對原始新冠病毒株的免疫力的同時也可預防威脅加州人的較新的奧密克戎變種株因為對感染的防護會隨著時間的推移而下降，所以更新版的加強劑是保持防護力且減少COVID-19帶來的最嚴重後果——比如住院、長期COVID及死亡——的安全途徑。」

若要符合資格，您必須已經在至少兩個月前完成初始針劑的接種，才能接種升級版加強劑。無論之前是否接種了加強劑，您都有資格接種升級版的加強劑。升級版二價加強劑現將取代目前已有的、為滿12歲者接種的單價加強劑。5至11歲的孩子仍可通過單價加強劑來增強他們的免疫力。

與州長紐森的SMARTER計畫相一致，加州公衛部鼓勵每個人都在室內佩戴貼合良好且過濾性良好的口罩、若被暴露於病毒中或出現症狀就去檢測、加強室內通風並且在生病時待在家中。

留意比如流鼻涕、喉嚨痛、打噴嚏或咳嗽之類的症狀，因為它們可能是COVID-19或者流感的徵兆。預防嚴重疾病的最佳方法就是及時接種COVID-19或流感疫苗 。

加州政府準備在最近幾天疫苗到貨後就開始為滿12歲的加州人提供升級版的加強劑。我們鼓勵大家與自己的醫療保健提供者或當地診所聯繫以預約接種升級版加強劑或通過vaccines.gov來預定。在幾周的時間內，myturn.ca.gov也將可以為您提供預約。