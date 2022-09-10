中秋嘉年華今日舉行多個特色攤位介紹如下

台式涼麵。

攤位號碼：# 2

1997年創立於桑尼维爾市(Sunnyvale)的國際醫藥大學，是享誉全美的中醫藥大學之一，獲得私立高等教育局 (BPPE) 批准、美國教育部認可的针灸及草药醫學認證委員會 (ACAHM) 、针灸及東方醫學國家鑑定委員會（NCCAOM)以及加州针灸局的核准認証。

國際醫藥大學提供中醫硕士、中醫興趣班、繼續教育課程、太極、氣功、八段锦健康養生班。中/英文教學；日間、夜間、周末班；可全職或半職學習。學費優惠、可協助申請助學貸款 和就業。洽詢專線：408-733-1878

攤位號碼：# 3

來自台灣本土榮獲多屆台灣精品獎的大古鑄鐵，由林允進博士與蔡秋琦董事長共同創立為社會提供更安心健康的鑄鐵鍋跟壺，運用高精密脫蠟陶瓷模科技鑄造出其他鑄鐵品牌不能達到較輕量且表面平滑的優勢，物理性不沾效果配合日常性的養鍋能讓大古產品傳宗接代的繼續使用下去。

鐵壺主要用來煮水，不但會釋放身體容易吸收的二價鐵離子補充鐵質，並將水煮成弱鹼中和酸性體質。目前已在庫市服務兩年的時間，至會場訂閱官網送大古提袋及優惠券。

攤位號碼：# 4 & 5

南灣台灣同鄉會，嘉年華活動上將推廣台灣特色古早文化-畫糖藝術，特別邀請專業老師張淑貞現場製作各款式動物造型及花蝶作品等。除了古早畫糖藝術外，該會亦將於現場免費贈送160本兒童中文作業簿以及100個燈籠，歡迎大家前來免費索取。另有：精裝本益智童書30本義賣，每本僅售5元向上學苑老師現場免費指導剪紙、摺紙藝術、卡通指印畫及贈送兒童圖書等， 歡迎光臨。

攤位號碼：# 9

飛達教育資深顧問團隊包括：長春藤名校面試官、柏克萊加大認證的升學顧問、美國大學理事會命題人、以及美國主流報刊雜誌的編輯，和專欄作家。秉承「菁英服務菁英」的理念，飛達教育提供專業、完善的菁英教育解決方案，幫助學生超越夢想，達高致遠！創辦近二十年，飛達教育已培養出無數 SAT 滿分學生，並幫助許多的學生申請到美國一流的頂尖大學。飛達教育專業的服務包括：美國高中/大學/研究生/博士申請、科研報告、AP 學分課、SAT/PSAT/ACT 課程、學生社團、全球青少年領袖培育營。活動現場免費提供升學規劃諮詢。

攤位號碼：# 10 & 11

每一次活動，台灣觀光局的攤位，總是參展觀眾最喜歡駐足停留的地方，因為不僅好玩而且禮品非常精美。

今年也不例外。將提供兩個遊戲與民眾同樂 -1.「夢想台灣喜發樂」及「童玩乒乓大挑戰」「夢想台灣喜發樂」-參加者兩兩個拿著超大骰子，骰向空中，並大聲喊出最想去的台灣景點或是最想吃的台灣食物，與另外一位參加者所執出的骰子比大小，大者可以獲得精美小禮品。2.「童玩乒乓大挑戰」-參加者將乒乓球投向台灣各景點的圓洞，只要有三顆或以上進洞就可獲精美獎品。

攤位號碼：# 14

紐約人壽是全美最大的互惠保險公司,建立於1845年，經歷了一戰、二戰到現在，已經是177年。歷史見證了紐約人壽的成長和歷程。堅實的歷史讓紐約人壽可以更加穩健和誠信的幫到您和身邊的每一個人。紐約人壽主營人壽保險、年金、長期護理、也兼顧健康保險和其他保險等等。紐約人壽傳承一生。

今日中秋嘉年華活動，紐約人壽將提供您一對一有關保險的免費諮詢及詳細的資料，並有小朋友愛玩有趣的遊戲、及精美的小禮品、糖果等。當天二位資深經紀Sandy Sun孫莎及Wenxun Deng將親至現場竭誠為您服務。

攤位號碼：# 15

設於南灣，極富盛名的永恆中醫診所(Eternal Health Acupuncture Center)由周曲利中醫師主持，永恆中醫診所醫術寬廣，專治各種痛症，如：腕肘疼痛、過敏哮喘、車禍意外、工作受傷、關節腫痛、運動受傷、減肥戒煙、痛經不孕、頸肩腰背痛、壓力脫髮、眼疲勞不適、皮炎粉刺、及諸疑難雜症等等。該診所另外更設有：不孕症專科、推拿指壓 (可免費示範體驗)、及特效中藥減肥美容等項目，多年來好口碑，廣受病患相傳載道。

嘉年華現場義診，免費把脈、開方，可獲贈價值$300元的最新電腦經絡檢測，三分鐘即可查出並看見自己身體十二條經絡的阻塞地方，從而找出各種疼痛、失眠、消化系統、心血管系統以及各種皮膚疾病的根本原因，並送檢查報告及健康指南。診所接受車禍、工商保險、PPO 及各種醫療保險 ，預約請電：408-241-6638。

攤位號碼：# 17

美國泛宇集團是全美最大亞裔財富管理權威，首創一站式財富管理平台。集團專業領域橫跨：貸款、投資、稅務規劃、企業的Payroll & 退休計劃(401k 和 Pension)、人壽保險與年金、健康保險Medicare、個人及商業保險、教育SAT等。有超過30年的財務規劃與管理經驗，專門為美國亞裔社區服務。

泛宇集團旗下關係企業目前在美超過5000位合作獨立經紀人，分佈於全美各州與亞洲主要城市，超過27間辦公室，並提供多國語言服務，專為高淨值族群及個人量身打造財富管理策略，提供最完整專業的一站式財富管理策略平台。

「中秋嘉年華」美國泛宇集團將有多位專人將特別介紹廣受歡迎的私人貸款(類似過橋貸款)，不查收入、最快2-3星期即可放款；以及小企業主的省稅諮詢和401k退休計劃。

攤位號碼：# 19

優視頻道，關注社區活動，參與世界日報中秋節嘉年華會，擺設親子互動遊戲攤位。內容包括：適合3-6歲幼童的「磁鐵釣魚遊戲」透過握住和引導釣竿學習肌肉運動與控制；適合全家大小同樂的「套圈和豆袋環拋遊戲」來一場競技比賽。攤位重頭戲：參加收集、掃描「優視頻道節目閃卡」，關注精彩好節目，並可參加年度好禮相贈大抽獎。

優視頻道，誠摯地邀請您全家光臨我們的攤位，玩遊戲、掃描「精彩節目閃卡」即贈送乾洗手液一瓶。

攤位號碼：# 22

美歐國際高端按摩椅感恩母親獻愛心，逆行大折扣！原價的6折減價，四免一口價（免稅，免運費，免按裝費，免利息）60期付款，每月僅$150，另奏獻上當今最火的時尚魅力減肥瘦身機一台。兩機組合，效果勝過整個健身房！母親節大酬賓僅花$150月你的健康有保證！進入千萬家，造福億萬人。每天一塊錢，健康長壽多活三十年！優質投資，人生最好的選擇！

敬請參觀中秋戴嘉年華會展示攤位體驗。日本富士高端醫療按摩椅總部在矽谷中心，多家 IT 公司：Google 等的供貨商！電話：510-651-9088。

攤位號碼：#23、24、25

夜市小吃區，為您提供的私房美食包括：古早味飯糰、臭豆腐（含台式泡菜）、麻醬鷄絲涼麵、魷魚羹麵線、素炒米粉、麻油鷄油飯、碗粿、大腸包小腸、炸豬排便當、滷肉飯、牛腩飯、海南雞飯、鰻魚飯、彰化肉圓、花生豬血糕、廟口烤香腸等。

飲料/ 冰品包括：雙色丁香豆花、波霸奶茶、水果奶茶、檸檬愛玉冰、冬瓜檸檬茶等。