高利率、高通膨 2023何去何從

林穎華及其團隊歷年多次參加社區節慶活動，免費協助華人朋友一些財稅務疑問，極受好評。

隨著近期高通貨膨漲和迅速加息的影響，債市、股市與房市都受到不同程度的衝擊和影響！加息是為了遏制通貨膨漲，但利息是資金的成本！面對美國政府龐大的財政赤字，稅務政策備受關注！ 針對於目前的經濟發展變化，對於我們長遠的退休 生活和家庭財富，應如何從社會的變化、政府的政策和稅務的優化全面考量呢？

如何優化退休稅務規劃？如何合理合法規避高額遺產稅？如何做好房產、以及其他財富的安全傳承？年輕人應如何開始稅務優化方案？如何為加州 即將到來的長期護理稅務方案做好準備？

以上的重要關注點，都是與我們的日常生活與家庭財產息息相關！資深高端資產規劃顧問林穎華女 士在全面財務規劃方面有着豐富的經驗; 善於靈活運用不同的方案做到資產最大化，稅務最小化，在過去多年中幫助了不少高資產企業主在傳承財富和稅務優化方面解決了他們的疑難問題！

有相關問題的朋友可致電：林穎華(Winny Lin)女士415-309-7300！此次世報中秋嘉年華活動，她們團隊也積極參與支持，團隊的專業稅務師也會來到現場，活動當天林穎華女士及稅務師等將在現場給需要的民眾提供答疑，有需要的朋友歡迎來到現場一號位置當面免費諮詢，現場並有免費精美禮品贈送，先到先得，與大家歡度秋節！