CA Telephone Access Program使您通話更容易

CTAP (CA Telephone Access Program)提供有多種免費的特殊電話機及相關設備，並可聯接您的行動電話。

感謝加州 電話接入計劃CA Relay Services and Communications Devices Fund提供的資金支持，在加州的電話，現在每個人都可以更輕鬆地保持聯繫。該基金提供免費的專用電話設備及相關設施，讓您更容易聽到通話、更容易撥打號碼和更容易撥打電話。

超過50萬加州人已經在使用這項免費特殊加州電話。所以符合資格的加州居民應該加入通話，讓您不必耽心重聽、視覺漸弱引起的通訊困惱。

CTAP (CA Telephone Access Program) 提供有多種免費的特殊電話機及相關設備，並可聯接您的行動電話，諸如加大按紐電話、加裝擴音聲量電話、裝附字幕電話、擴音無線電話、電話聆聲訊號設備等等，讓行動或聽、視力不便的長者或殘障人士可以便捷地隨時與其親友故舊、家人、醫護或其他人等更有效的接觸。

本周六的中秋嘉年華慶會中，CTAP此一非營利服務機構特別前來參展，設有攤位在入口處第一個，派有說國、粵雙語的服務人員，於其攤位處解說，並協助華人 同胞申請免費特殊電話機種。有關詳情，亦歡迎致電：（國語）1-866-324-8747，或（粵語）1-866-324-8754。瀏覽網頁：www.CaliforniaPhones.org。