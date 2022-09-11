光臨貴騰大賭場 優惠活動連連不斷

全方位休閒娛樂勝地貴騰大賭場，讓您心情閃亮。

歡迎光臨貴騰賭場大酒店，全方位休閒娛樂勝地，讓您手氣順暢，心情閃亮！在九月的最後一個星期五晚上6點至11點舉辦「奔馳贏家首選大抽獎」， 當晚10點保證送出一架奔馳汽車 和每小時現金獎。

另外，晚上11點將有一位贏家贏取一萬元現金！快來同享運氣！此外，即日起到10月27日止，每星期四晚上5點至10點，將舉辦「狂野贏家老虎機公開賽」，頭獎獎金高達一萬五千元，共將送出價值高達四十萬元的總獎金! 獎賞卡會員都可免費參加一次老虎機大賽，欲知更多活動相關訊息，請瀏覽GratonResortCasino.com或洽707-588-7100。

貴騰大賭場擁有200間舒適典雅的客房和豪華氣派的套房，富麗堂皇的大廳和頂級SPA，並設有超過130張遊戲賭檯，提供五花八門的博彩娛樂包括21點、百家樂和牌九撲克等刺激博彩。

以及3,000台角子老虎機、實況撲克、視頻撲克，還有大型活動中心，不定期舉辦各種音樂會和特別活動。貴騰大賭場 9,000平方尺禁煙區廳堂鄰近賭場代客泊車附近，並設有300 台角子老虎機和視頻撲克。現在您可以在貴騰大賭場選擇在完全禁煙的環境中玩您喜歡的博彩遊戲。

賭場內有多家頂級特色餐廳和酒吧，供應各式佳餚美饌，如獲得12次世界披薩冠軍的Tony Gemignani所推出的Tony's Of North Beach美味披薩店、Boathouse Asian Eatery亞洲風味餐廳、630 Park Steakhouse頂級牛排館、Daily Grill燒烤餐廳，及備有500個座位的休閒餐飲區，供應風味各異的便利美食 ，任君選擇，必定令你樂而忘返。 所以您還在猶豫什麼呢，趕快加入我們吧！