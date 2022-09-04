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野花牌綠蜂膠幫助高血糖患者走出誤區

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綠蜂膠增強免疫功能，增強是提高機體抗病能力、預防高血糖及其併發症的重要基礎。
綠蜂膠增強免疫功能，增強是提高機體抗病能力、預防高血糖及其併發症的重要基礎。

在高血糖的傳統治療中，多採用刺激胰島素分泌或強加外源性胰島素的方法，但其結果卻是：藥越吃越多，飯越吃越少，併發症越來越嚴重，體質越來越差。很多患者，即使血糖控制良好，併發症仍會出現，如小到便秘、身體無力，大到失明、尿毒癥。

專家研究表明，蜂膠有明顯降糖效果，其降糖總有效率高達94.7%。一般來說，其中39%的患者(Ⅱ型)，在服用蜂膠1星期左右，血糖指標有效改善；另外55%的患者(Ⅰ和Ⅱ型)在服用蜂膠1—3個月後，血糖顯著下降。

1、綠蜂膠是超強抗氧化劑：蜂膠是強抗氧化劑，有效清除過多自由基，從而降低過高的血糖和抑制併發癥。2、綠蜂膠改善微循環, 消炎殺菌防感染：蜂膠可以降低血脂、血糖過度氧化對血管造成的損傷，有軟化血管、保護血管的作用。高血糖病人口服加外用蜂膠，不僅能夠調理病菌感染，還能疏通血管、活化細胞、促進組織再生，使感染的組織得到調節和修復。

3、綠蜂膠增強免疫功能：免疫功能增強是提高機體抗病能力、預防高血糖及其併發症的重要基礎。蜂膠能強化免疫系統，增強人體抗病力與自愈力。研究證實蜂膠中的咖啡酸和CAPE是蜂膠發揮免疫調節作用的活性物質。4、綠蜂膠對體內酶系的作用：蜂膠中的水溶性纖維可降低餐後血糖水準，提高機體對胰島素的敏感性；黃酮類物質起著擬胰島素的作用，使血糖降低，梓醇、蝶芪 等物質具有明顯的抗高血糖作用。

5、綠蜂膠含有豐富微量元素：綠蜂膠含有全面的人體必需元素，有助啟動胰島素、改善奶糖兩、修復神經核防治感染，對高血糖及其併發症防治中起到重要作用。

野花牌綠蜂膠，蜂膠中的王者，巴西第一名牌，世界公認最佳品質！專業醫藥顧問免費諮詢熱線：1-866-690-4888野花牌綠蜂膠(Apiario Silvestre)北美亞太區總代理，Email：[email protected]，訂購網站：www.royalnatural.ca，歡迎訪問。

血糖 併發症 咖啡

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