我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FBI搜海湖莊園後 川普首度亮相輔選 能救賓州選情？

北京智庫：美偵察機8月南海巡弋減少1/3 改去台灣周邊

無限康糖靈+藍夢蜂膠皇 預防改善糖尿病併發症

工商訊
無限康糖靈+藍夢蜂膠皇，預防改善糖尿病併發症。
無限康糖靈+藍夢蜂膠皇，預防改善糖尿病併發症。

很快就要進入秋天瑟瑟的季節了，天氣變得乾燥，早晚溫差大，正是糖尿病併發症高發期。秋季容易引起糖尿病併發症的原因，大體有以下若干點：

1. 溫差的因素，糖尿病患者的皮膚比一般人容易乾燥，加上自身抵抗力下降，容易得多種皮膚病；2. 食慾大增3. 運動減少；4. 抵抗力差；5. 延時用藥；6. 精神抑鬱；7. 低血糖隱患。

下面就讓我們教你幾招如何在秋天控制好您的血糖：保暖、保暖、再保暖，注意預防流感；早臥晚起，保證足夠的運動量；多喝水，少吃油膩食物，選用低熱量的健康烹飪方式；定期檢測血糖，避免低血糖；學會自我減壓，調整好自己的情緒，還有最關鍵一點，就是要均衡營養。除了食補也可以適當的選擇高品質的膳食補充劑。

先說食補，糖尿病患者也可以秋天進補，記住三低原則即低糖低鹽低油脂和八字真言百無禁忌，適可而止，只要控制總量，吃什麼都可以。

再者就是膳食補充劑的選擇，俗稱保健品。糖尿病患者除了選購有血糖調節功能的保健品外還可以搭配營養價值高的保健產品一起服用，從而達到既控制血糖又補充所需營養的雙倍功效。但是保健產品實在太多，沒有專業指導意見的隨意購買自行搭配服用，又存在成分相衝或副作用的隱患，為此美國無限和藍夢藥業產品研發中心結合十幾年的用戶反饋及專家意見，承諾無限康糖靈及藍夢蜂膠皇是抗糖養生的最佳組合。

無限康糖靈含有南美洲野生肉桂、中東葫蘆巴種籽、南非藤黃果、印度苦瓜、斯里蘭卡武靴藤，墨西哥胭脂僊人掌等6種珍貴植物提取物，成分經科學配比，高溫真空高提純，不僅能迅速穩定血糖值，修復受損胰腺，促進胰島β細胞的再生，更能從根本上杜絕“II型糖尿病”成因及併發症。

眾所周知，蜂膠中含有豐富的維生素、礦物質、氨基酸、萜烯類、黃酮類、蘆丁、榭皮素等上百種營養物質，非常適合每日食用幫助滋補調理，尤其適合於女性和中老年群體，不僅可以降血糖，還可以幫助補足氣血、調理氣色，改善消化系統的運作，軟化血管、清理血液垃圾，增強人體抵抗力，抵禦多種心腦血管問題。

藍夢蜂膠皇原材料甄選頂級巴西蜂膠，是世界唯一5倍濃度蜂膠，一粒相當於5-6粒的普通蜂膠。無限康糖靈搭配藍夢蜂膠皇，讓您遠離糖尿病和併發症！輕鬆管理秋季血糖。更多專業意見，撥打諮詢熱線：1-877-808-6188 全球熱線：1-212-308-9067。官方網站：www.ultramaxusa.com 微信號：UMEUSA。

血糖 糖尿病 併發症

上一則

北加「米爾」野火延燒1620公頃 已控制約20%火勢

延伸閱讀

研究：血糖波動肥胖型糖尿病患者 患癌風險增五成

研究：血糖波動肥胖型糖尿病患者 患癌風險增五成
肺結核治癒隔年又復發？當心是「免疫力」惹禍

肺結核治癒隔年又復發？當心是「免疫力」惹禍
不希望太早被糖尿病纏上 快戒掉這6類飲料

不希望太早被糖尿病纏上 快戒掉這6類飲料
當心致殘奪命元兇 仁德醫生講解糖尿病併發症

當心致殘奪命元兇 仁德醫生講解糖尿病併發症
白幹榮：糖尿病3併發症 恐失明、截肢或洗腎

白幹榮：糖尿病3併發症 恐失明、截肢或洗腎

熱門新聞

「富比世」(Forbes)公布「2022年美國最佳大學排行榜」柏克萊加大今年與史丹福大學並列第二，榜首為麻省理工學院。圖為柏克萊加大校園。(Getty Images)

富比世大學排行 柏克萊加大跌落榜首 與史丹福並列第2

2022-09-02 02:12
被形容為妙手仁心、不幸遭遇劫殺的屋崙華埠知名牙醫徐麗麗（Lili Xu）追思會1日舉行。（朋友供圖）

數百人參與屋崙牙醫徐麗麗追思會 兒憶母認真、慷慨

2022-09-02 02:20
桑尼維爾派對槍擊命案Airbnb華裔屋主被市府和加州控告。(取自桑尼維爾市府官方臉書)

桑尼維爾派對槍擊案 Airbnb華裔屋主遭市府、州府控告

2022-08-30 02:16
聖他克拉拉谷醫療中心醫院宣傳圖（圖片截取自醫院官網）

工作超載 矽谷公立醫院醫生叫苦 處於崩潰狀態

2022-08-27 14:51
Echelon Insights最近進行的民調顯示，民主黨和中間選民心目中的總統候選人第一人選是賀錦麗，不是紐森。（美聯社）

總統大選民調：民主黨人、中間選民支持賀錦麗勝紐森

2022-08-30 02:20
灣區本周又有熱浪來襲，將持續到勞工節周末。（Getty Images）

灣區熱浪到勞工節周末 部分地區恐斷電

2022-08-31 02:18

超人氣

更多 >
前第一夫人梅蘭妮亞內衣褲全部重買 都怪FBI ?

前第一夫人梅蘭妮亞內衣褲全部重買 都怪FBI ?
鄰居1個月吃40碗螺螄粉 華人難忍臭味憤而搬家

鄰居1個月吃40碗螺螄粉 華人難忍臭味憤而搬家
遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾

遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾
「四分鐘得手」 紐約華人聚居地 催化轉換器竊案頻發

「四分鐘得手」 紐約華人聚居地 催化轉換器竊案頻發
巧合？才批川普「不誠實煽動者」 CNN白宮記者宣布離職

巧合？才批川普「不誠實煽動者」 CNN白宮記者宣布離職