無限康糖靈+藍夢蜂膠皇，預防改善糖尿病併發症。

很快就要進入秋天瑟瑟的季節了，天氣變得乾燥，早晚溫差大，正是糖尿病 的併發症 高發期。秋季容易引起糖尿病併發症的原因，大體有以下若干點：

1. 溫差的因素，糖尿病患者的皮膚比一般人容易乾燥，加上自身抵抗力下降，容易得多種皮膚病；2. 食慾大增3. 運動減少；4. 抵抗力差；5. 延時用藥；6. 精神抑鬱；7. 低血糖 隱患。

下面就讓我們教你幾招如何在秋天控制好您的血糖：保暖、保暖、再保暖，注意預防流感；早臥晚起，保證足夠的運動量；多喝水，少吃油膩食物，選用低熱量的健康烹飪方式；定期檢測血糖，避免低血糖；學會自我減壓，調整好自己的情緒，還有最關鍵一點，就是要均衡營養。除了食補也可以適當的選擇高品質的膳食補充劑。

先說食補，糖尿病患者也可以秋天進補，記住三低原則即低糖低鹽低油脂和八字真言百無禁忌，適可而止，只要控制總量，吃什麼都可以。

再者就是膳食補充劑的選擇，俗稱保健品。糖尿病患者除了選購有血糖調節功能的保健品外還可以搭配營養價值高的保健產品一起服用，從而達到既控制血糖又補充所需營養的雙倍功效。但是保健產品實在太多，沒有專業指導意見的隨意購買自行搭配服用，又存在成分相衝或副作用的隱患，為此美國無限和藍夢藥業產品研發中心結合十幾年的用戶反饋及專家意見，承諾無限康糖靈及藍夢蜂膠皇是抗糖養生的最佳組合。

無限康糖靈含有南美洲野生肉桂、中東葫蘆巴種籽、南非藤黃果、印度苦瓜、斯里蘭卡武靴藤，墨西哥胭脂僊人掌等6種珍貴植物提取物，成分經科學配比，高溫真空高提純，不僅能迅速穩定血糖值，修復受損胰腺，促進胰島β細胞的再生，更能從根本上杜絕“II型糖尿病”成因及併發症。

眾所周知，蜂膠中含有豐富的維生素、礦物質、氨基酸、萜烯類、黃酮類、蘆丁、榭皮素等上百種營養物質，非常適合每日食用幫助滋補調理，尤其適合於女性和中老年群體，不僅可以降血糖，還可以幫助補足氣血、調理氣色，改善消化系統的運作，軟化血管、清理血液垃圾，增強人體抵抗力，抵禦多種心腦血管問題。

藍夢蜂膠皇原材料甄選頂級巴西蜂膠，是世界唯一5倍濃度蜂膠，一粒相當於5-6粒的普通蜂膠。無限康糖靈搭配藍夢蜂膠皇，讓您遠離糖尿病和併發症！輕鬆管理秋季血糖。更多專業意見，撥打諮詢熱線：1-877-808-6188 全球熱線：1-212-308-9067。官方網站：www.ultramaxusa.com 微信號：UMEUSA。