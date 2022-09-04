久違多時嘉音理財講座又回來囉！

嘉音理財負責人李嘉音女士。

久違多時的嘉音理財講座這一回和關注的朋友們在雲端上見，預計每月兩次的隔週星期二晚間七時半開始，敬請email報名參加。這次的主題是「如何將您的收益達到雙倍」，也就是投資 進去的錢，不但還本，並且加倍福利或加倍收益。報名請早，切勿錯過。

正確的理財觀念，可以改變你的歷史，也可以改變你的人生。理財的成敗分野，不在資源的多寡，而是在理財的觀念是否正確，以及是否懂得借力使力、借助專家，尤其美國是這麼一個高度專業化的國家。華人個個聰明，但過去的股災帶來的傷害卻又說明理財教育的不足，不如和專家一起來管理風險，見林見樹。

財務規劃服務為五大項：保險、投資、稅務、退休、遺產。每一部分都環環相扣，如果沒有全面的認知，那就算空有一流的資源，也只有二流的成果。如果在這麼一個規則繁複、高度專業的美國，少數人可以憑自己一己之力，貫穿數個不同專業的領域，但這樣的通才畢竟是少數。

理財中一個看似不起眼的觀念和決策的轉彎，很可能背後帶來重大的影響。在美國的稅法，以及投資領域，都有許多看起來是退一步，但却是進兩步的策略和做法，這種微而不顯，而許多人可能一輩子都沒有發現，這正是我們借重專家的地方。

有一個觀念是我們多數華人朋友都不知道的，那就是「在職提款」- In Service Withdraw。通常要把401K 轉走都是要等到離職的時候，但是有一條法規說：如果在公司服務到五十九歲半的時候，放在公司的401K，是可以轉出來做更有效、及更有保障的投資。拿一個例子來說，前幾個月股市下降十至二十個百分點，許多人的401K都嚴重縮水。

但是如果你可以在職提款，將它轉出來投資至有最低7%保證的年金，仍舊參與股市，但是避開風險，就不怕股市動盪不安，401K也不會人間蒸發。當股市回頭上升時，也不會錯失良機，鎖定利率高升時。然而不止這些，任何儲蓄計劃，也都可以放在7%保本升息的計劃內。

另外還有每年RMD (Required Minimum Contributions ) 的按時存入也是十分重要，以免有百分之五十的罰款。如果參加保本升息的RMD Friendly的年金，不怕國稅局年年提升RMD的限制，友善的年金仍舊供應終身收入，取之不盡，用之不竭。提出的RMD，也可存在這種7%保本計劃內，好讓自己的退休金 生生不息，雪球越滾越大。

嘉音理財不斷的學習、精進，滿足客人的最大需求。不同的家庭需要不同的計劃，不是事事一刀切。嘉音理財預約電話：（408）839-8596，Email: [email protected]。