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旺旺大抽獎送長榮機票豐富獎品禮券

工商訊
旺旺大抽獎活動首獎：長榮航空舊金山往返台北經濟艙機票乙張。
旺旺大抽獎活動首獎：長榮航空舊金山往返台北經濟艙機票乙張。

世報2022年中秋嘉年華活動即將在9月10日（下周六）熱閙登場，豐富的表演節目、親子遊戲，陪您歡慶中秋佳節。旺旺大抽獎活動將於當日下午4時在Main Street Shopping Center中央草坪舉行，首獎：長榮航空舊金山往返台北經濟艙機票乙張，等你來拿，請今天就去買一份世界日報，剪下B1 ( 地方新聞版頭版）抽獎券，好運正在等您，萬勿錯失良機。

除了長榮航空飛機票外，主辦單位也準備了多項奨品及禮卡，如：大古鑄鐵鍋、永和超市禮券、大同高纖維養生機、大同多功能電熱水壺、海底撈火鍋代金券、知名海鮮餐廳Pacific Catch 、Eureka 餐廳、阿美廚房禮卡、以及味全精選大禮包等。

參加抽獎活動之辦法非常簡單，剪下世報B1版抽奨券填寫簡單資料，9月10日（周六）當天，親臨嘉年華世界日報服務攤位，圈選出正確大月餅口味，將抽獎券丟入抽奨箱內即可參加抽獎活動。

旺旺大抽獎將在當天下午4時在Main Street Shopping Center 中央草坪舉行，當眾抽出各奨項獲獎幸運兒，所有中獎人必須在現場親自領獎，否則視為棄權。主辦單位保留更改抽獎辦法之權利。

抽獎活動後，將分贈大月餅給所有參與中秋嘉年華的民眾，同慶中秋，共賀佳節。Main Street Shopping Center 地址：19401 Stevens Creek Blvd., Cupertino CA。

長榮 世界日報 舊金山

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