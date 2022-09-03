日本富士按摩椅勞工大酣賓

溥日本富士高瑞醫療按摩椅在勞工節獻愛心，逆行大折扣。

在美國具有30年經營歷史的日本 富士高瑞醫療按摩椅再也次榮獲CES美國電子消費展新媒體評為全球最佳的按摩椅FJ-8500、每年有20万科技人企業家參加的全球最大的電子科技產品展美國拉斯維加斯CES， 日本富士高端醫療按摩椅FJ-8500大受消費者歡迎，不但是中國人，韓國人，越南人搶購，連老外紛紛下定單訂貨甚至是大貨櫃訂貨，DRFUJI 說，參加CRS已經有20年了從來沒有這麼銷售火爆。

疫情 之後消費者的需求改變了注重本身的身體健康。越來越強烈，渴望的是一台全方位高科枝的深層按摩椅，力度強，準確性高能夠通過先進的智能化技術人體感應技術在身體疲勞時能快速消除疲勞，酸痛，恢復活力！特別在疫情中能夠得到全面提升免疫力，抵抗力！

購買按摩椅只能親自體驗，才能真正體會到什麼叫做我所需要的按摩椅！什麼叫深層按摩，拳拳到肉，層層到位，4D,智能機芯AI 四球S-L 齒輪雙軋道脊椎曲綫135公分長全身深層按摩，指壓，脊椎矯正索引（人橋拉筋）。美國90%以上的人都有腰部毛病腰疼坐骨神經痛，FJ-8500 的按摩手法，機械人程序設計正在是廣大消費者的需求，夢寐以求的貼身按摩大師。在CES 訂購的買家一致反應這是一台到位的按摩椅。

真正做到減除腰酸背痛，恢復正常狀態充滿活力。現代社會，伏案辦公，缺乏鍛煉，久坐不動，彎腰駝背，俗話說”十人九腰痛”尤其是在疫情中心理壓力，身體缺乏運動更需要一台象FJ-8500 4D 智能化技術深度按摩手法徹底修復受損的頸背腰部的效果！

勞工 節祝福送禮送健康！日本富士高瑞醫療按摩椅在特定時間，健康不能等，勞工算節獻愛心，逆行大折扣！原價的6折減價，四免一口價（免稅，免運費，免按裝費，免利息）60期付款，每月僅$150，另奏獻上當今最火的時尚魅力減肥瘦身機［市價$2395）一台母親節禮物！二機組合，效果勝過整個健身房！

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