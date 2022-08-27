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蓮生活佛主持阿彌陀佛超度大法會

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蓮生活佛於阿彌陀佛大法會上開示佛法。
蓮生活佛於阿彌陀佛大法會上開示佛法。

西雅圖雷藏寺一年一度的秋季阿彌陀佛大法會，於8月20日假座位於華州North Bend的彩虹雷藏寺盛大舉行，恭請蓮生活佛主持千艘法船的接引，超度幽冥眾生往生西方極樂世界。法會現場並舉行蓮生活佛著作「千艘法船的故事」簽書會。

蓮生活佛剃度了發心出家的弟子們，提及從前佛陀的兒子羅睺羅曾經為想出家的人說出家的功德利益，維摩詰居士告訴羅睺羅不應這麼說，因為，不是為了想獲得任何功德利益的出家，才是真正的出家。

當初佛陀所說的出家功德，是為了接引眾生出家的權宜說法，從佛法的勝義諦來說，從來就沒有功德，然而，出家人仍需盡自己的本份，也就是與大菩薩所做的一樣，布施、持戒、忍辱、體悟如來的智慧、學習專心一志的禪定，不可獨自修行，要與眾生結緣。

蓮生活佛開示，千艘法船的接引超度，是在疫情開始時自己所發的誓願，每天深夜二點修法超度罹疫亡者，後來也超度其他幽冥眾生，近三年來沒有一晚停止，但每星期總有一次因太疲憊而在修法中不覺睡去。

有些亡靈捨不得伴侶，遲遲不願離開，蓮生活佛勸告，等以後修行成就了，可以來度另一半，想留下的，要像維摩詰居士一樣已經修出清淨的心，證得了一切自性清淨，一舉一動都是手印，講的話都是咒語，所作所為都是布施，五濁惡世便成為清淨佛土，才有辦法留在娑婆世界轉世，否則只能六道輪迴。

新書「千艘法船的故事」，是蓮生活佛第290本著作，散文集，敘述超度時的經歷與佛法心要。蓮生活佛在書中指出，世事如夢，人生是幻，這世間本來就不是真實的，但由於眾生的習性惡念，顯現了顛倒妄想的幻相，其實，眾生的心性原本是清淨光明的佛性，我們學習佛法，體認般若波羅蜜，便是使身口意都能清淨。

疫情 西雅圖

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