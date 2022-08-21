中國璟原藝術26日西雅圖舉辦名家字畫收購會

溥儒山水圖。

中國璟原藝術是一家專業從事中國字畫投資 與收藏的藝術品公司，總部位於藝術人文底蘊深厚的浙江省杭州市。

公司以強大資金實力及資深專家鑑定團隊為後盾，長期在美國、加拿大、澳大利亞、巴西 、日本、台灣、東南亞 等國家與地區進行中國名家字畫的鑑定收購活動。在各個國家與地區均設有辦事機構和聯絡人。從2008年至今，已在世界各地成功舉辦近百次收購會。公司本著“信用第一”的態度，長期以來得到世界各地收藏者的認可與好評。

2022年8月10日至8月26日，中國璟原藝術第二十八次赴北美進行中國字畫收購, 作品形式如立軸、手卷、冊頁、鏡框、鏡片、畫心、成扇、扇片等皆可。

西雅圖徵集日期為8月26日，上午9:30至下午4:30，地點: The Westin Bellevue, Fort Peck Room, 600 Bellevue Way NE, Bellevue, WA 98004.

本次仍由公司副總經理周佳先生以及書畫部主管陳立界先生帶隊。為確保藏家放心，一律實行當場交易。藏家可事先將多個角度的藏品照片，發至該公司北美徵集郵箱 [email protected]，或聯絡北美辦事處代表：王玥小姐626-773-6336。待專家初步審定圖片後預約見面，詳情請登陸公司網站：www.jingyuanzj.com。

中國璟原藝術可為您做免費鑑定及估價，並提供如何長期保存的建議！與該公司合作可省去中間人或公司的佣金！