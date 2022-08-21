世報中秋嘉年華夜市小吃專區一解鄉愁

古早味飯糰。

無論是什麼樣的活動，美食 攤位一向是吸引人潮的熱門所在。有鑑於此， 世界日報2022年中秋嘉年華，特別設計了台灣美食專區，為大家請來了多位大廚，推出一系列您心心念念的夜市美食，計有：古早味飯糰、臭豆腐、大腸包小腸、台式涼麵，炸豬排便當、炒米粉、滷肉飯、燴飯、麵線糊、油飯，碗粿、彰化肉圓、骰子香腸、波霸奶茶、各種炸物、冬瓜酸梅湯..，除了台式外台灣客家口味的名小吃，此次您也可以在夜市美食專區品嚐的到，如：客家鷄絲肉羮、芋粿巧，客家菜包、草仔粿等等。

夜市美食是台灣飲食文化中，最豐富多元的一環，夜市裏人聲鼎沸，炊煙裊裊、接地氣的各式各樣小吃，總是能滿足所有人的味蕾。正所謂「高手在民間」，那歷經歲月粹煉的美味，就這樣一代一代執著的傳承了下來，多少年不變。也成就了你我記憶中的味道。

「逛夜市」是台灣人晚上最喜歡做的事了，三五好友相約，一攤逛過一攤，邊走邊吃邊看的樂趣，沒去逛過的人，很難體會，夜市不僅台灣人愛去，就連來自四面八方的觀光 客也喜歡，當他們到訪台灣時，各大城市的觀光夜市，成了他們最喜愛駐足的地方。

旅居矽谷的人，雖然都能感受到此地四季如春的好天氣，但每到夜暮低垂，家家門戶緊閉，街頭一片死寂時，就會不由自主的想念起，家鄉那華燈初上的夜生活，和那熟悉的美味小吃。

在灣區 開台灣小吃的餐廳並不少見，但想要一次吃到4-5位大廚的精湛手藝，卻不容易。