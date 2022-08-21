我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

新冠疫苗、治療將不再免費 價格擬由保險業者決定

世報中秋嘉年華夜市小吃專區一解鄉愁

工商訊
古早味飯糰。
古早味飯糰。

無論是什麼樣的活動，美食攤位一向是吸引人潮的熱門所在。有鑑於此， 世界日報2022年中秋嘉年華，特別設計了台灣美食專區，為大家請來了多位大廚，推出一系列您心心念念的夜市美食，計有：古早味飯糰、臭豆腐、大腸包小腸、台式涼麵，炸豬排便當、炒米粉、滷肉飯、燴飯、麵線糊、油飯，碗粿、彰化肉圓、骰子香腸、波霸奶茶、各種炸物、冬瓜酸梅湯..，除了台式外台灣客家口味的名小吃，此次您也可以在夜市美食專區品嚐的到，如：客家鷄絲肉羮、芋粿巧，客家菜包、草仔粿等等。

夜市美食是台灣飲食文化中，最豐富多元的一環，夜市裏人聲鼎沸，炊煙裊裊、接地氣的各式各樣小吃，總是能滿足所有人的味蕾。正所謂「高手在民間」，那歷經歲月粹煉的美味，就這樣一代一代執著的傳承了下來，多少年不變。也成就了你我記憶中的味道。

「逛夜市」是台灣人晚上最喜歡做的事了，三五好友相約，一攤逛過一攤，邊走邊吃邊看的樂趣，沒去逛過的人，很難體會，夜市不僅台灣人愛去，就連來自四面八方的觀光客也喜歡，當他們到訪台灣時，各大城市的觀光夜市，成了他們最喜愛駐足的地方。

旅居矽谷的人，雖然都能感受到此地四季如春的好天氣，但每到夜暮低垂，家家門戶緊閉，街頭一片死寂時，就會不由自主的想念起，家鄉那華燈初上的夜生活，和那熟悉的美味小吃。

灣區開台灣小吃的餐廳並不少見，但想要一次吃到4-5位大廚的精湛手藝，卻不容易。

9月10日中秋佳節，讓我們呼朋引伴同遊「中秋嘉年華」，一起去找尋那記憶中難忘的味道。

台灣烤腸。
台灣烤腸。
臭豆腐。
臭豆腐。

美食 觀光 灣區

上一則

羅智強將訪灣區 談年輕世代的國家使命感

延伸閱讀

爾灣大華超市 台灣美食試吃 還有抽獎活動

爾灣大華超市 台灣美食試吃 還有抽獎活動
辦了32年 金山華埠中秋街會8月27日登場

辦了32年 金山華埠中秋街會8月27日登場
香港國際旅展 台灣館成打卡熱點

香港國際旅展 台灣館成打卡熱點
周末好去處／法拉盛室內嘉年華

周末好去處／法拉盛室內嘉年華
世報嗨中秋 星工場流行樂唱跳

世報嗨中秋 星工場流行樂唱跳

熱門新聞

北加灣區台二代Christie申請大學時，一舉拿下史丹福大學以及東岸常春藤聯盟的哥倫比亞、普林斯頓及哈佛大學錄取通知，成為當年灣區高中界知名人物。（Christie提供）

申請論文苦下功夫 矽谷台灣移民二代曾錄取4名校

2022-08-16 22:24
專家估計，如果聯邦參議員李麥克提出的可負擔住房「房屋法」若獲得通過，加州房價會下跌。（美聯社）

房屋法若通過 加州房價恐跌13%

2022-08-13 02:16
華人Willie 兩天前去舊金山看巨人隊棒球比賽。在路邊等候外賣，遭遇白人女性停車追尾。對方居然誣陷，說華人撞她車。（記者劉先進 ／攝影）

華人遭停車追尾 白女反咬一口「你撞我的車」

2022-08-14 20:59
東屋崙小西貢社區頻繁發生暴力犯罪。（記者劉先進 ／攝影）

北加60歲亞裔女家中睡覺 流彈射穿窗戶打傷她

2022-08-18 21:20
居住高成本、交通與野火導致糟糕空氣品質，舊金山較富裕人士疫情期間帶著百億元收入移居他處。(Getty Images)

攜百億元…近4萬富人搬離舊金山

2022-08-14 02:15
一男子在舊金山列治文區連襲二婦女。（電視新聞截圖）

舊金山列治文區 二亞裔女幾分鐘內連遭攻擊

2022-08-13 21:20

超人氣

更多 >
白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議

白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議
舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照

舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照
雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰

雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰
美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」

美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」
惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指

惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指