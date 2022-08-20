萬眾矚目天河大賭場 即將於九月初隆重開幕

日前，斥巨資興建的賭場工程即將全面竣工，且各崗位招聘正在火熱進行之際，「天河大賭場」隆重宣佈這一歷史性時刻：賭場已於2022年8月15日向公眾全面開放。

位於加州 首府沙加緬度市中心以南僅15英里，「天河大賭場」將成為距沙加緬度、東灣及南灣地區最近的賭場。佔地面積達100,000平方呎的豪華賭場提供2,000部最熱門的角子機及80 枱桌上遊戲，此外，「天河」更有17家中西餐飲食府及一站式的美食 廣場 The Market at Sky River, 為客人提供 12款不同風味的環球美饌及飲品，讓您暢享不一樣的美味，包括本地多家知名品牌的餐廳。「天河大賭場」由Boyd Gaming娛樂及酒店公司承辦開發，並將由該公司在其與威爾頓部族（Wilton Rancheria）所達成的管理協議框架內負責經營。

「天河大賭場」總裁兼首席運營官Chris Gibase先生表示：「『天河大賭場』致力於打造滙集休閒、美食、玩樂於一體的全新娛樂勝地，我們提供的豐富多彩的餐飲美食體驗必將令各地的食客興奮不已，我們將使用最尖端的科技產品為我們的會員尊賞計劃 Sky River Rewards 帶來令人耳目一新的創新理念，旨在為每位賓客打造難忘的個性化休閒體驗。我們為這座全新娛樂勝地即將迎來的開業時刻感到無比激動，同時也為整個威爾頓部族感到由衷欣慰。」

威爾頓部族主席Jesus Tarango感歎地說：「我們的族人努力奮鬥了幾十年以實現自給自足。我們為獲得部族認同而不懈奮鬥，為我們的土地及這項歷史性的工程而奮鬥。能夠與Boyd Gaming娛樂及酒店公司合作令我們感到十分榮幸，我們迫切期待『天河』盛大開業的時刻。這項工程將為我們的部族、我們所在的社區乃至本地區帶來諸多就業 機會及長遠利益。」

加入「天河」會員尊賞計劃「天河」會員尊賞計劃將是沙加緬度地區最高科技的會員獎賞計劃之一。其中一項獨具特色的功能將包括客人無需使用實體印刷卡即可玩角子機及桌上遊戲。當您來臨「天河大賭場」並體驗各類優閒娛樂項目時，您的「天河」尊賞積分卡即是您在此期間獲得所有活動獎賞積分的主要鑰匙。無論您是選擇在角子機或桌上遊戲一展身手，或是在我們的環球餐飲食府大快朵頤，請記得隨時使用您的「天河」會員尊賞積分卡，以確保獲得積分。您所獲得的積分將可兌換用作於Free Play獎賞或作惠顧餐飲時以積分使用。

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