購買長照保險要如何省稅

最近在華人社區討論很多的一個題目是：如何規劃長期護理（長照 ）保險。據官方統計，65歲以上的美國人平均70%在走之前要用到長期護理，而很多人並不知道傳統的紅藍白卡醫療保險 不保障長期護理。

包括中風，癌症及老人癡呆等都會需要長期護理，長期護理統常要5-8年的時間，平均每月的長期護理費用在$7,000-$10,000，如果5-8年將花費50萬到100萬，很多人都想買長期護理但又怕付不起保費 ，現在特別給廣大華人讀者推薦一個新產品，結合了長期護理及終身人壽保險，用不到長期護理有人壽保險理賠！和一般人壽保險加重大疾病附約有很大的不同，你不需要癌症晚期或老人癡呆等也可以理賠，是真正專用于長期護理的保險。購買該產品還可以省稅：

1.可兩人合買保單，保費只付一單，兩人都有長期護理保障，保費分成2部份，其中一部份可以省稅，70歲以上每人每年省$5640，60歲以上每人每年省$4510，夫婦兩人可省雙倍。

2.省稅的保費是專門用來支付長照險終身附約的，這個附約可保兩人長期護理保障終身，無上限！如果你有健康儲蓄帳戶（HSA），你可以用這個帳戶的錢來支付這筆保費，等同於省稅！

3.所有保費是固定不會漲，保費可一筆付清或分期付，有3.75%固定利息。保費可以用退休帳戶的錢或年金等支付，你也可以選擇每月交保費，分十年至二十年繳清，當你開始長期護理理賠可免續交保費！

4.如果你有一筆錢放在年金裡，因為要繳稅所以並不打算用，但又擔心萬一要用到長期護理時年金不夠用，你可以把你的年金轉換成我們的長期護理年金，要用到長期護理時你的每月長期護理金將全部免稅，而且可以保障終身。

5. 如果你有一份多年前買的人壽保險，現在不想繼續繳保費了，但全部取出現金值又要繳稅，你可以把保險的現金價值做一個1035轉換，變成長期護理加人壽保險，這樣你既保住了人壽保險，又增加了長期護理保險，一舉兩得！而且避免了要繳的增值稅！

6. 如果你年滿59歲半，有不少401K和IRA的錢，你可以用這些帳戶的錢來繳長照險的保費，舉例從IRA轉十萬來繳，每年要繳稅的只有$6500，不會提高你的稅，而且你將來72歲時的最低提款也不用包括這十萬了，用IRA來繳保費的好處是：當你將來用長照時，你的理賠將不用繳稅。

7. 如果你是夫婦兩人經營小公司，你可以把全部的保費來扣稅，不受上面的年齡限制，也可以給你公司的主要員工購買這種長照，全部保費可讓公司扣稅。

8. 很多人曾經被保險公司拒保，我們可能是少數能讓你成保的公司，如果你有三高，或有糖尿病，或是B型肝炎帶菌，有紅斑性狼瘡骨疏鬆等病可接受，最老到80歲可以申請。

9.同時介紹開戶就有獎金35%的指數年金，讓你擁有終生收入，不受市場下跌的影響！開戶只需一萬元！

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