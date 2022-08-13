海上生明月飄香水餃天涯共此時

飄香水餃，誠邀灣區大眾，歡迎新鮮冷凍外賣。

中秋節，是一個傳統的華人節日。賞月，品月餅和團聚將是主要寓意。北方人也包餃子慶祝。

位於東灣Hayward市的飄香水餃，每日從市場上採購新鮮蔬菜和肉料，加上親自熬制的各種底料，是水餃味道鮮美的基礎，此外還有手工擀皮，加上面質優良，經篩選而定，使得餃子皮 薄，餡大，一吃一兜油口感油（不是油）而不膩，另加上麵筋有勁，口感極好。

新鮮手工水餃加上工作程式的嚴格把關，從料到陷，從餡到面，從面到樣，層層把關，道道檢合，缺一不可。飄香水餃不但擁有白菜、韭菜、芹菜、嫩玉米、鮮薺菜、菠菜、西葫蘆、搭配豬肉、雞肉、牛肉、羊肉、鮮蝦及素菜比例餡水餃、鍋貼、雲吞、卷餅。

而且還有上海灌湯小籠包、廣式叉燒包，燒麥，流沙包，奶黃包，廣式蝦餃，芋頭包等。除此之外，飄香水餃又新增拍黃瓜（農場鮮黃瓜）、木耳黃瓜、香菜拌乾絲、香菜拌腐竹、醬牛肉、涼拌耳絲、麻辣牛筋、拌粉皮及椒鹽雞翅、核桃 蝦、紅油抄手、鐘水餃等碟諜精製小菜。

为了方便顾客携带储存，更是推出了袋装水饺。 除了水饺点心之外，店内还有紅燒牛肉刀削麵、雪菜肉丝刀削麵、炸醬刀削麵、虾球炒刀削麵等多種新鮮刀削麵。

飄香水餃，誠邀灣區 大眾，歡迎新鮮冷凍外賣。花好月圓，吃餃子渡中秋佳節。海上升明月，天涯共此時。

飄香水餃地址：24036 Hesperian Blvd, Hayward, CA94545，電話：510-259-0613。