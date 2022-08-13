生計月餅網購限時特價

生計秉持一貫慎選食材、嚴謹手工、在地製作。

西元1950年，民國39年，為了生計籌立了生計。高奶奶說：這是一輩子的行當, 要用心做, 用良心做，用誠心做，生計是一輩子的事，是我們一輩子的生計！靠著一絲不苟的實踐這幾句話，讓生計一直維持生計到今天。那時候中秋賞月很愜意、很悠哉，吃過了晚飯，拉把板凳，拎把搖扇，往路口一坐，點上蚊香。家人鄰居泡壺茶配著月餅，大夥兒東家長西家短，說說笑笑，其實月亮圓不圓也不過是話頭。高奶奶說：就算外國月亮比較大，沒有家人朋友在身邊，那也不過就是個月亮。

生計食品在台灣經營了半個多世紀，1981年由第二代來美發展傳承。月亮仍然高掛，家依舊團圓。生計不變地傳遞對朋友的情意，對家人的心意及對團圓的記憶。美國地域遼闊，華人 散居各地，為生活拼搏。每逢佳節倍思親，生計也只有借著一年一度的中秋佳節，以專業的素養、熱摯的心態，烹製各類月餅, 服務全美華人，以表達我們最真誠的心意與思念。

生計今年推出了特製的珍珠奶茶月餅，八顆珍珠奶茶月餅將會呈現在在我們的限量版日月兔橘色精裝禮盒中。禮盒的設計時尚大方，裡面是生計引以為傲的台式糕點，搭配引領潮流最受歡迎的珍珠奶茶風味，配上Q彈軟糯的珍珠，可謂是傳統手藝和潮流風尚的完美結合！七十多年前，生計創始人高奶奶重金聘請了慈禧太后御膳房中的點心名廚，傾囊相授的獨門點心製作技術，無論在色、香、味全方面均力求完美，製作一絲不茍。

同時，我們將會推出在下週推出紅吟精裝大禮盒Assorted Large Mooncakes (4pcs)和月圓中禮盒Assorted Medium Mooncakes (4pcs)的特別八五折優惠，精裝禮盒的台式糕點，引用一路傳承至今的獨家配方，維持一貫的皇家 標準。棗泥、蓮蓉雙簧、松子蓮蓉、豆沙、鳳梨，多重風味敬請享用！詳情請上生計官網查詢。

生計秉持一貫慎選食材、嚴謹手工、在地製作，無論台式糕點還是傳統月餅，都是中秋佳節送禮的不二之選。從八月十五號至九月十號中秋期間，生計官方網站每個星期都會有不同的特惠活動。

詳情歡迎上官網或來電總公司查詢。生計共有十一家連鎖店遍佈灣區 ，提供天天出爐的麵包是您的便捷營養點心，新鮮的烘培食品是帶給您嶄新一天的供應站。