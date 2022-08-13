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中秋節送禮送健康首選 藍夢蜂膠皇

工商訊
美國藍夢蜂膠皇使用美國高分子納米緩釋技術萃取生產。
美國藍夢蜂膠皇使用美國高分子納米緩釋技術萃取生產。

根據「國際分子矯正醫學會組織」所發表的「預防冠狀病毒」文章指出，強化人體的抗氧化能力以及免疫能力，是預防及弱化病毒攻擊人體方法之一。平常預防疾病顯然比治療更重要，藍夢蜂膠皇是補充維生素C、D、酵母硒、鋅、薑黃等，最天然的養生食品，也有助提高免疫能力，可降低新冠肺炎的感染。

免疫力好比身體裡的軍隊，外界襲來病毒、細菌等病原體時，會對其進行識別，必要時與之作戰。我們身體天生具備三道免疫防線：第一道由皮膚和黏膜構成，不僅能夠阻擋病原體侵入人體，還有殺菌的作用；第二道防線是每個人生下來就具備的殺菌和吞噬細胞所組成防禦細胞；第三道防線主要由免疫器官和免疫細胞組成，對人體免疫系統不能正常發揮的保護作用。而蜂膠被譽為「紫色黃金」，長期服用可以輔助增強三道免疫防線的抗病能力。

當人體的免疫力低下時，極易招致細菌病毒、真菌等感染，因此最直接的表現就是容易生病。由于天然蜂膠性平無毒、不含激素，長期食用無副作用。美國藍夢蜂膠皇使用美國高分子納米緩釋技術萃取生產，並且目前是全球唯一5倍濃縮10大功效的高濃度蜂膠，具有以下優勢：1.低溫提取，有效成分沒有被高溫破壞；2.無氧環境，有效成分沒有氧化損失；3.無殘留，不必擔心酒精、重金屬及溶媒殘留；4.素食纖維膠囊，不造成任何身體負擔；5.無激素，不添加任何激素，不易過敏。

夏威夷的北美參行總經理曾小姐，極力推薦美國藍夢蜂膠皇，是老少咸宜的養生保健品。請馬上撥打訂購熱線：718-886-8588或到三藩市：天天集團，恆豐泰，依力臣參茸。屋崙： 國泰參茸，香港參茸，美參參茸。沙加緬度：永泰參茸，萬寶參茸。波特蘭：永明堂。西雅圖：大參林參茸，太和堂。夏威夷：北美參行購買。

若有任何醫藥問題或對產品感興趣撥打免費熱線：1-877-808-8588。微信號：lanmengfengjiao。

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