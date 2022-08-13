接種疫苗最好保證安全延年益壽

根據《美國醫學協會雜誌》發表的最新研究，在疫情期間，加州 人預期壽命普遍縮減，其中就包括美國歷史上所有種族中預期壽命最長的亞裔 人口。

此項研究分析了自2015至2021年之間的190萬例死亡。其資料顯示加州亞裔人口的預期壽命縮減了三年——從2019年的86.6年下跌至2021年的83.5年；拉丁裔預期壽命縮減了5.7年；黑人預期壽命縮減了3.8年；白人預期壽命縮減了1.9年。

雖然「預期壽命」不能準確的測量壽命，研究者根據當年的死亡率用這個假設數字來度量在某一年出生的人可以活多久，從而更好的瞭解整體人口中的死亡數。預期壽命受很多因素影響，其中包括社會經濟狀況、種族、醫療服務獲取程度以及在當前情況下的疫苗 接種率。

在這項研究中，預期壽命的縮減是與COVID-19的感染率、住院率及死亡率相關的。它表明接種疫苗可以顯著影響預期壽命的長度。亞裔及白人人口中的疫苗接種率是最高的，而這項研究發現這兩個族群中預期壽命的縮減程度也因此而最低。

鑒於COVID-19疫情對我們生活的影響及被它奪去的數不清的生命，預期壽命的縮減是不全在意料之外的。事實是——情況本可能更糟糕。

在科學家們進一步瞭解COVID-19病症對社會所帶來的極具破壞力的影響之時——尤其是長期COVID對兒童及成人所造成的影響，採取接種疫苗、接種加強劑、接受檢測及在高危環境中佩戴口罩等重要措施來保證健康可以助您保持長壽。

自7月上旬起，加州58個縣中的38個都出現了高感染率及住院數。目前全國病例中的多數都歸咎於具有高度傳染性的奧密克戎（Omicron）變種，並且很多感染者都是在得過COVID-19之後再度感染的。

我們沒有理由拖延接種疫苗。這項研究再次強調了我們已經知道的事實——COVID-19疫苗仍然是最安全、有效方法來預防COVID-19引發的嚴重疾病、住院及死亡。目前在任何地方都能為全家及所有滿6個月的人接種免費的COVID-19疫苗， 從而讓您可以容易、便捷的為家人提供這樣多一層的保護。

通過接種疫苗、加強劑及採取適當防護比如：戴口罩、洗手、注意保持距離並且鼓勵他人也這樣做——您就可以保證自己安全，並為幫助加州人民恢復盡自己的一份力。不能再浪費時間了，請今天就預約接種疫苗。

預約接種疫苗或加強劑，您可以訪問Myturn.ca.gov 或撥打833-422-4255。