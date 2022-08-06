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嘉音理財活到一百五十歲省稅退休計劃

工商訊
嘉音理財負責人李嘉音小姐。
嘉音理財負責人李嘉音小姐。

最近參加的一個圓桌會議，演講者說，「我的兒子剛剛出生，他將會活到150歲。」可以活到150歲的嬰兒已經問世了！想想看他們如果是75歲退休的話，是不是還有75年必須要用退休金

是否想想如何做到75年的退休計劃？這個話不假，因為在20年前人壽保險就已經將人的壽命算到120歲了，如今預計目前的出生嬰兒將來要活到150歲，那是絕對有可能的。那麼退休計劃將是怎麼做呢？是否終身收入是唯一的選擇？

避險加投資的救命錢：人活得越來越長，如何可以自己養老，又可以照顧到自己的兒女？由於利率不斷地增加，年金公司的福利也是越來越好。有一種ROP（Return of Premium)的產品，存錢養老，死後將原本投入的資金一毛不少的還到死亡理賠給自己的家人。

如果想要省稅，又希望能夠作為福利捐贈，72歲之後的年金RMD (Required Minimum Distribution)可以捐到慈善機構並且可以免繳稅。而死亡理賠(Death Benefits)部份又可以留給家人，豈不是一份退休金兩種用法，一舉兩得？嘉音理財為您著想，公司會為您辦理好所有業務。

隨著投資者逃離波動的股市，加上保險公司提供更誘人的利率，年金可望迎來豐收的一年。保險集團Limra預測，2022年年金銷售額將達到2670億至2880億元，超過2008年創下的2650億元紀錄。去年投資者買進2550億元的年金，是歷年第三高。年金的種類很多。

它們通常具有兩種功能：投資，或作為退休後的準養老金。由保險公司向買家提供擔保，以對沖市場波動或老年儲蓄等風險。產業專家和財務顧問表示，以消費者購年金的類別觀察，買家多半是尋求保護資金免受股票和債券波動影響的投資人，而不是尋求穩定退休收入的銀髮族。

有人說利率低的時候買房，利率高的時候買理財產品。目前各個年金公司幾乎每個月都在增加利率，有的每年給10%，也有的給7%附帶投資。有的更是給高匯率的終身收入，如果您的手上有已經買過的年金，不如看一下您的終身收入是不是還是老舊的那種65歲領取5%？不如做一1035免稅交換，立即可以拿到更高的利率作為終身收入，

一毛錢而不用花，好處多多，何樂而不為呢？

有需更多理財投資詳情，請電嘉音理財專線408-839-8596，或電郵[email protected]

退休金 投資 利率

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