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貴騰大賭場夏季優惠活動精彩可期

工商訊

清爽夏日，歡迎光臨貴騰賭場大酒店，全方位休閒娛樂勝地，讓您整個夏天幸運無窮！在八月和九月的最後一個星期五晚上6點至 11點舉辦<奔馳贏家首選大抽獎>， 當晚10點保證送出一架奔馳汽車和每小時現金獎。

另外，晚上11點將有一位贏家贏取一萬元現金！讓您盡享歡樂時光！此外，即日起到8月25日止，每星期四晚上5點至10點，將舉辦<打擊熱浪老虎機大賽>，頭獎獎金高達一萬五千元，共將送出價值高達五十萬元的總獎金! 獎賞卡會員都可免費參加一次老虎機大賽，欲知更多活動相關訊息，請瀏覽GratonResortCasino.com或洽707-588-7100。

除了刺激的博彩娛樂，貴騰大賭場將於9/2晚上，舉辨<蘇永康演唱會>精彩演出。【情歌王子】蘇永康將在9/2 晚上，用他醉人的歌聲，娓娓唱出《男人不該讓女人流淚》《那誰》《愛一個人好難》《越吻越傷心》等代表作，屆時他將一展動人歌喉，傾力演繹多首經典情歌，帶你重溫往日時光，希望跟著他音樂一起成長的歌迷，能聚在一起同樂，渡過難忘的一夜。節目精彩可期，網路購票現已正式開賣，若想瞭解更多演唱會相關消息，請儘速至GratonResortCasino.com，機會難得，切勿錯過！

演出時間：9/2/2022 星期五晚上9點，演出地點：Graton Resort & Casino 表演活動場地(288 Golf Course Drive West, Rohnert Park, CA 94928），票價：$68, $88, $108。

貴騰大賭場 (Graton Resort & Casino)座落於北加州極富盛名的酒鄉索諾瑪郡，猶如一顆璀璨明珠鑲嵌於連綿起伏的丘陵。賭場隸屬於GRATON RANCHERIA印第安部落聯盟並由該聯盟負責營運，提供刺激的賭檯遊戲、最新的角子老虎機和豐富多樣的高級和休閒美食，讓遊客和當地居民有更多娛樂選擇。欲知更多詳情，請瀏覽www.gratonresortcasino.com。

貴騰大賭場猶如一顆璀璨明珠鑲嵌於連綿起伏的丘陵。
貴騰大賭場猶如一顆璀璨明珠鑲嵌於連綿起伏的丘陵。

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