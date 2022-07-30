味全公司熱心公益暖心送餐挺前線醫護

美國味全攜手LA Weekly Asia，把愛帶給洛杉磯兒童醫院的醫療人員，身體力行表達支持。

自2019年新冠疫情 爆發以來，疫情防控依然嚴峻且複雜。特別是近期不斷演變的奥密克戎病毒株（Coronavirus Omicron variant)，讓前線的醫療人員一直處於戒備狀態。

為了向醫護人員致敬，以及感謝醫療人員在疫情中守護孩童們的健康，美國味全食品公司 (Wei-Chuan U.S.A.) 於7/21/2022攜手LA Weekly Asia，把愛帶給洛杉磯 兒童醫院（Children’s Hospital Los Angeles）的醫療人員，身體力行表達支持。

尚未施打疫苗的兒童是今年的防疫焦點，為了讓醫療人員能夠在忙碌的崗位上保持足夠的體力照顧兒童，是次美國味全食品 (Wei-Chuan U.S.A.) 自掏腰包發起「挺醫護」的行動，親醫療人員打氣加油！

美國味全食品公司自1972年成立，今年剛好標示著品牌的50週年。公司秉持著把亞洲食品帶往國際的熱忱，以高規格的設備與技術生產食品，品質方面重重把關，就是為了讓消費者吃的安心，並吃出用心！

迄今，美國味全食品持續將亞洲美食 屢屢創新，讓現代人的生活更加便利，也滿足許多海外學子對家鄉的思郷之情。

適值成立的50週年之際，美國味全食品攜手LA Weekly Asia 和網路知名紅人『CupofTJ』齊手打造慈善活動。活動邀請TJ主持，同時送上以美國味全食品色香味俱全的暖心便當，以感謝醫護人員在嚴峻的疫情期間勇敢站在最前線，持續守護孩童們的健康。

網紅TJ Lee來自舊金山，對於品嚐美食和旅行充滿熱情，2016年，她毅然放棄高薪職位，打包行李，開啟她新的旅遊人生。在她的Youtube頻道「 CupofTJ」上，大家可以看到她在世界各地角落中紀錄的一點一滴，分享她作為一位單身女性獨自出遊的自由與困難。

如今，TJ在網路小有名氣，她的 YouTube 平台現今擁有高達52.6萬訂閱人數，至盼能藉由此次和LA Weekly Asia、美國味全食品(Wei-Chuan U.S.A.) 以及洛杉磯兒童醫院(Children's Hospital Los Anegles）的合作，帶給洛杉磯的醫護人員更多正面力量，來度過這波艱難的疫情！